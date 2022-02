Na današnjoj sjednici Vlada Crne Gore je usvojila više predloga zakona i uredbi, kao i više informacija.

U ovoj godini planirano je zapošljavanje 260 državnih službenika odnosno namještenika, od čega 197 na neodređeno vrijeme i 63 na određeno vrijeme.

Ovaj broj, kako je pojašnjeno iz Vlade, uključuje započete postupke popune radnih mjesta koji nijesu okončani.

To se navodi u Predlogu djelimičnog Kadrovskog plana organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2022. godinu. Naglašava se i da će 31 službenik u ovoj godini ispuniti uslov za odlazak u penziju. Ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta u Predlogu djelimičnog Kadrovskog plana za 2022. godinu je 4.035.

Iz Vlade je istaknuto da je ukupan broj zaposlenih izvršilaca 2.794, od čega na neodređeno vrijeme 2.735, a na određeno 59 izvršilaca.

Kao razlozi za povećanje broja zaposlenih navode se jačanje kadrovskih kapaciteta institucija - rukovođenje i efikasnije upravljanje; obaveze iz strateških, planskih dokumenata, propisa i akcionih planova; obaveze preuzete u postupku pristupanja EU; stvaranje uslova za nesmetano funkcionisanje organa; obavljanje poslova iz nadležnosti organa; zamjena odsutnih državnih službenika; popunjavanje radnih mjesta koja su ostala upražnjena prestankom radnog odnosa državnih službenika.

"Uredbom o sadržaju, postupku i načinu pripreme i izmjene kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade, propisano je da Kadrovski plan sadrži projekcije kadrovskog planiranja za naredne dvije godine. Prema podacima iz dostavljenih Nacrta kadrovskih planova, u naredne dvije godine planira se zapošljavanje 205 državnih službenika. Podatke o realizaciji Kadrovskog plana organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu nije moguće prikazati iz razloga što djelimični Kadrovski plan ne sadrži podatke za sve organe državne uprave i Službe Vlade Crne Gore."

Utvrđen je Predlog zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi. Pojašnjeno je da je donošenje ovog Zakona neophodno radi usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, u cilju primjene programa podrške za sektor ribarstva, uz podjelu nadležnosti i uspostavljanje procedura kakve su definisane propisima EU.

“Ocijenjeno je da će predložena zakonska rješenja doprinijeti razvoju ribarskog sektora i stvoriti bolje uslove za dodjelu sredstava podsticaja korisnicima. Zakon definiše i državnu pomoć koja se bazira na podršci iz nacionalnog budžeta i budžeta lokalnih samouprava, kao i način i uslove dodjele i vođenje evidencije”, navodi se u saopštenju Vlade.

Vlada je donijela Uredbu o načinu utvrđivanja koncesione naknade za privredno društvo ili pravno lice koje koristi vodnu akumulaciju i/ili vodotok za proizvodnju električne energije u hidroelektranama.

“Donošenjem ovog propisa se stvaraju uslovi za ocjenu podnijetih zahtjeva za davanje koncesije i za zaključenje ugovora o koncesiji sa privrednim društvima ili pravnim licima, koja koriste vodnu akumulaciju i/ili vodotok za proizvodnju električne energije u hidroelektranama, a koja nijesu u režimu koncesija. Primjenom Uredbe će se privredni subjekti koji nemaju zaključen ugovor o koncesijama za korišćenje prirodnih bogastava uvesti u sistem koncesija i plaćanja koncesione naknade i izjednačiiti sa statusom postojećih i budućih koncesionara, čime se sprečava nelojalna konkurencija u ovoj oblasti. Ova obaveza se odnosi na društva u kojima država i/ili opština ima većinsko vlasništvo, kao i na društva u kojima većinsko vlasništvo ima privredno društvo ili pravno lice u većinskom vlasništvu države i/ili opštine”, ističu u Vladi.

Takođe, usvojena je Informaciju o statusu realizacije projekta obilaznice oko Budve na trasi Brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja. U Informaciji se navodi da su, kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan, za izradu Idejnog projekta i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo za cijelu obilaznicu u dužini od oko 30 km, i izradu Glavnog projekta i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo i tenderske dokumentacije za središnju dionicu u dužini od oko 11,3 km, obezbijeđena bespovratna sredstva u vrijednosti od 4.614.200 eura, čija realizacija je započela 8. jula 2019. godine.

“Konstatuje se da indikativni rokovi za završetak pojedinih faza ne mogu biti ispoštovani jer su preambiciozno postavljeni, imajući u vidu dosadašnju dinamiku i potrebu sagledavanja prioriteta realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata u predstojećem srednjoročnom periodu, što je posebno aktuelizovano posljedicama pandemije COVID-19. Zbog toga je Evropska komisija obavijestila da se povlače bespovratna novčana sredstva, namijenjena za kofinansiranje izgradnje obilaznice oko Budve, uz napomenu da se može ponovo aplicirati onda kada se steknu uslovi, i to za 40 odsto od procijenjene vrijednosti izgradnje, u skladu sa sadašnjom Metodologijom Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Ranijom Metologijom je bilo predviđeno odobravanje 20 odsto od procijenjene vrijednosti izgradnje. Približnija procijenjena vrijednost izgradnje će se znati po završetku izrade Idejnog projekta obilaznice oko Budve”, navode u Vladi.

Usvojena je Informacija o zahtjevu za odobrenje promjene kreditnih uslova – produženja grejs perioda po Ugovoru o kreditu između „Monte-put-a“ d.o.o. Podgorica i Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D., br. 3160 od 20.05.2019. godine. Vlada je kompaniji „Monte-put“ povjerila praćenje izgradnje sistema za trajno napajanje električnom energijom dionice Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare, za što se kompanija kreditno zadužila kod IRF-a, u iznosu od 38.232.451 eura, sa grejs periodom od 36 mjeseci i 96 mjeseci za otplatu kredita.

“Izgradnja sistema za trajno napajanje vezana je za dinamiku radova kompanije CRBC, kao glavnog izvođača radova, te je zbog kašnjenja ovih radova kasnila i realizacija navedenog projekta. Takođe, na dinamiku izvođenja elektro radova uticali su i neriješeni imovinsko pravni odnosi na pojedinim pozicijama radova. Dinamika radova u proteklom periodu je značajno poboljšana, pa se završetak radova na realizaciji projekta elektro napajanja očekuje do kraja februara 2022. godine, a u toku su testiranja i završna ispitivanja opreme. Imajući u vidu navedene razloge, Vlada je dala saglasnost da „Monte-put“ podnese zahtjev IRF-u za produženje grejs perioda do 31.12.2022. godine, do kada bi trebalo da se završi postupak primopredaje objekata elektroenergetske infrastrukture CEDIS-u i CGES-u, te samim tim, a shodno potpisanim ugovorima, i preuzimanje kredita kod IRF-a od strane pomenutih privrednih subjekata”, naglasili su u Vladi.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići za izgradnju male hidroelektrane.

“U postupku davanja koncesije Elektroprivredi Crne Gore za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići, u skladu sa Zaključkom Vlade od 26. novembra 2021. godine, Tenderska komisija je konstatovala da EPCG ponudu nije dostavila u formi propisanoj Tenderskom dokumentacijom, te je ponudu odbacila kao neispravnu. S tim u vezi, zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija da zatraži od EPCG da ponovo dostavi ponudu u skladu sa Zakonom o koncesijama i usvojenim Koncesionim aktom, kako bi se stvorili uslovi da se ovaj projekat realizuje”, saopšteno je iz Vlade.

Usvojena je i Informacija o načinu određivanja finansijskih sredstava neophodnih za izradu planskih dokumenata i strateške procijene uticaja na životnu sredinu.

Donijet je Plan obuka državnih i lokalnih službenika i namještenika za 2022. godinu. U raspravi je naglašeno da su državni organi po prvi put samostalno planirali potrebe za daljim stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem službenika i namještenika.

“Izvještaj o sprovodenoj analizi potreba za obukom dostavilo je 39 organa, odnosno 66 odsto organa, od ukupno 59 državnih organa koji su bili obuhvaćeni ovom analizom. Aktivnost je sprovedena nakon utvrđivanja predloga budžeta za 2022. godinu što je onemogućilo kvalitetno planiranje stvarnih potreba za obukom. S obzirom na navedeno, Uprava za kadrove će sprovoditi obuke shodno raspoloživim finansijskim sredstvima, u skladu sa utvrđenim Planom obuka državnih službenika i namještenika, a prema prioritetnim oblastima i prioritetnim ciljnim grupama. Za obuke državnih organa u organizaciji Uprave za kadrove, koje budu izlazile iz okvira opredijeljenih budžetskih sredstava, Uprava za kadrove će tražiti od Vlade transfer novčanih sredstava sa stavke Budžeta tog organa koja se odnosi na stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, ili da se posebnim ugovorom regulišu obaveze tog organa i obaveze Uprave za kadrove, kada je u pitanju realizacija obuke”, piše u saopštenju.

Usvojena je izmjena Zaključka od 29. decembra 2021. godine, kojom se zadužuje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da, u cilju pomoći prevoznicima po specifikaciji koju dostavi MKI, uplati iznos od po 500 eura po licenciranoj voznoj jedinici (autobusi) sa tekuće budžetske rezerve. Plaćanje će se izvršiti nakon sprovedenog postupka po javnom pozivu za jednokratnu pomoć prevoznicima u drumskom saobraćaju. Time se opredjeljuju dodatna sredstva pored prethodno obezbjeđenih 330.000 eura, koje je MKI na osnovu ostvarenih ušteda u 2021. godini prenijelo u Budžet.

“Vlada je donijela Uredbu o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja. Imajući u vidu da, u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Ministartsvo kapitalnih investicija između ostalog vrši i poslove pripreme propisa iz oblasti rudarstva, geologije, ugljovodonika, koncesija iz nadležnosti Ministarstva, a da se s obzirom na prirodu navedenih poslova, čije obavljanje zahtijeva specijalizovana i stručno profilisana znanja kojima raspolaže JU Zavod za geološka istraživanja, mora obezbijediti kontinuitet u njihovom vršenju, Vlada je odlučila da poslove navedene u Uredbi povjeri JU Zavod za geološka istraživanja”, navodi se u Valdinom saopštenju.

Saopšteno je da je usvojena Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.

“Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Sporazuma o saradnji na realizaciji programa obrazovanja i projekata u oblasti IT sektora, između Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Univerziteta Crne Gore i ICT Cortex. U Informaciji se navodi da je saradnja između Ministarstva i Univerziteta uspostavljena Memorandumom zaključenim 2021. godine, koji predstavlja primjer dobre saradnje akademske zajednice i javne uprave koju karakteriše partnerstvo zasnovano na međusobnom razumijevanju i sadržajnoj saradnji na principima zajedničkog djelovanja u oblastima naučno­obrazovne, istraživačke djelatnosti i stručnog savjetovanja”, ističu u Vladi.

Nastavak uspostavljene saradnje proširuje se na privatni sektor, potpisivanjem Sporazuma o saradnji na realizaciji programa obrazovanja i projekata u oblasti IT sektora.

“Saradnja na koju se ovaj Sporazum odnosi obuhvata između ostalog: kreiranje programa cjeloživotnog učenja, sa ciljem prekvalifikacije i dokvalifikacije kadrova, te usvajanja ključnih kompetencija u dijelu digitalne transformacije, upravljanja projektima, optimizacije procesa, organizacije poslovanja i slično; angažovanje stručnjaka sa Univerziteta, iz Ministarstva i Kompanije u realizaciji programa/projekata, koji su predmet ovog Sporazuma; angažovanje domaćih i/ili inostranih partnerskih organizacija i/ili pojedinaca; zajedničku pripremu i realizaciju naučnoistraživačkih projekata sa akcentom na informaciono-komunikacione djelatnosti i razvoj naprednih digitalnih tehnologija. Očekivani rezultat programa obrazovanja kroz cjeloživotno učenje je povećanje broja kvalitetno osposobljenih stručnjaka u okviru IKT sektora, sa upotrebljivim praktičnim znanjima i kompetencijama koje su neophodne savremenom tržištu rada”, zaključuju u Vladi.