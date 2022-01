Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, najavio je da će se sjutra sastati sa Patrijarhom Porfirijem.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Lider Socijalističke narodne partije Crne Gore Vladimir Joković izjavio je u emisiji “360 stepeni” na N1 da potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom predstavlja “ispravljanje nepravde prema njoj”, kao i da je to trebalo da bude urađeno u maju prošle godine, kada je premijer Zdravko Krivokapić boravio u Beogradu. Ističe da se SPC nije miješala u politička pitanja u ovoj državi, kao i da se država Srbija nije miješala u unutrašnja pitanja susjedne države" , piše CdM.

Komentarišući temeljni ugovor sa SPC, on je naveo da je usaglašen maja mjeseca prošle godine premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić trebao da potpiše taj dokument. Međutim, nepoznato mu je zašto to nije urađeno, i šta se u međuvremenu desilo.

“Ne vidim zašto se sad, kada je na provjeri povjerenje Vladi Crne Gore, da se izlazi u javnost i objavljuje da će Vlada da potpiše Temeljni ugovor. Zašto nije u prethodnih godinu i po dana”, zapitao se on.

“Ključni stav ove Vlade je bio da se promijeni Zakon o slobodi vjeroispovijesti, i da se potpiše Temeljni ugovor… I to je pitanje za Zdravka Krivokapića, otkud baš sad, u ovom trenutku, i zašto nije do sada, kada je sve bilo dogovoreno u maju prošle godine”, rekao je Joković.

Prema njegovim riječima, Krivokapić je trebao da potpiše Temeljni ugovor kada je došao u Beograd. Nakon toga, podsjeća, izgubio je podršku Demokratskog fronta.

“Da je imao političke odgovornosti u punom smislu riječi, Krivokapić je tada trebao da izađe pred parlament i da provjeri da li ima povjerenje ili nema… Nije urađeno ono što je dogovoreno i otuda je ljutnja Srpske pravoslavne crkve”, istakao je Joković, a prenio CdM.

Ocjenjuje da Vlada Crne Gore, koja nema puni politički kapacitet, ne treba sada da potpisuje Temeljni ugovor.

Kaže da bi u slučaju da njemu bude dužnost da potpiše Temeljni ugovor – njemu to predstavljalo “istinsku čast”.

“Suština je da to bude potpisano, kao što je potpisano sa Islamskom vjerskom zajednicom i Katoličkom crkvom u Crnoj Gori. Ništa se drugo ne traži, nego da se na istim osnovama potpiše ono što su potpisale druge dvije vjerske zajednice. Dakle, ovdje je riječ o ispravljanju nepravde prema SPC “, kazao je on.

Potpisivanje veliki iskorak u odnosima Crne Gore i SPC

Joković je podvukao da će potpisivanje Temeljnog ugovora biti “veliki dan i veliki iskorak u odnosima države Crne Gore i Srpske pravoslavne”.

“Nikada se SPC nije miješala u političke odnose u Crnoj Gori. Posljednja dešavanja su zbog nepravednosti ovog zakona. DPS je zakonom uključio SPC u proteste koji su tako bili vođeni i koji su bili veličanstveni”, naveo je on na N1.

Dodaje da je svrha Zakona o vjerskim zajednicama bila otimanje imovine SPC u Crnoj Gori.

“Crkva se je miješala samo u domenu onoga što se tiče crkve. A to miješanje Srbije, ja nikada nisam primijetio da se država Srbija miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore”, smatra Joković, a saopštava CdM.

On je ocijenio kao neuspješan dosadašnji rad Vlade Crne Gore, navodeći da nijedna strana investicija nije došla, da se broj nezaposlenih enormno povećao, a da odnosi unutar stranaka u okviru vladajuće koalicije “gotovo da nisu ni postojali”.

“Zašto je to tako, to je pitanje za premijera”, kazao je Joković.

Komentarišući predstojeću sednicu Skupštine Crne Gore, on je ocijenio da “Vlada pala onog trenutka kada je Demokratski front rekao da je više ne podržava”.

Pošto nije došlo do sada do provere podrške Vlade u parlamentu, očekuje da će se to desiti na sljedećoj sednici.

“Što god da bude, ništa strašno. Sazrijevanje demokratije”, prokomentarisao je Joković, ne isključujući mogućnost izbora neke nove Vlade Crne Gore.

On je na pitanje da li će učestvovati u izglasavanju nepovjerenja Vladi Crne Gore rekao da “SNP neće rušiti Vladu, ali i da neće žaliti za njom”.

Joković demantuje da je pregovarao o eventualnom angažovanju u narednoj Vladi Crne Gore i ističe da “nijednu riječ o tome nije progovorio ni sa kim”.

“Ne znam ni ko bi bio premijer, ni ko bi bio u sastavu nove Vlade. Sve je ovde otvoreno. Ne može niko reći kako će biti”, zaključio je on.