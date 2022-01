Ekonomista i bivši poslanik Aleksandar Damjanović saopštio je da će se odazvati svakom ozbiljnom i direktnom razgovoru u vezi s njegovim eventualnim angažmanom u slučaju formiranja manjinske vlade, prenosi RTCG.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Komentarišući medijske navode da bi on mogao biti potpredsjednik Vlade i ministar finansija u slučaju formiranja manjinske vlade, Damjanović je u Dnevniku 2 TVCG odgovorio: "U ovom trenutku vi razgovarate sa nezaposlenim građaninom, koji dijeli sudbinu desetine hiljada građana koji su takođe nezaposleni".

"Ne bih komentarisao nešto što nije zvanično, i za šta nijesam pitan. Mediji imaju pravo da pišu. Ako bude poziva za direktne i ozbiljne razgovore, ja ću se odazvati bilo kome. U ovom trenutku, mogu samo to da kažem, da sam spreman da dam sebe, kao i do sada, i služim, kao što sam služio u parlamentu 12 godina, da se iz svega ovoga izađe na najbolji mogući način", kazao je Damjanović za RTCG.

Govoreći o modelu izlaska iz krize, Damjanović je rekao da je dobar svaki koncept koji se bazira na volji građana koji su rekli "ne" režimu: "I nadam se da će se u okviru parlamentarne većine naći prihvatljivo rješenje".

On je dodao da bi bilo dobro da do tog rješenja dođe što prije, kako bi se izbjegle sve one stvari kojima svjedočimo u posljednje vrijeme.

"Da se krene na posao, i da se primijene zakonske pretpostavke za ostvarivanje i budžetskih projekcija i Evropa sad", rekao je Damjanović.

Smatra i da nema nikakve bojazni od toga da aktuelna politička zbivanja ugroze program Evropa sad: "I ova i bilo koja druga administracija će morati da primijeni zakone koje je donio parlament".

"Nemam iluzija da će plan biti primijenjen i zaokružen do kraja, s tim da se stvaraju pretpostavke da ne ostanemo na 450 eura minimalne zarade, nego da bude na nivou potrošačke korpe", istakao je Damjanović, navodeći da će biti potrebe da se program značajno unaprijedi.

On je za RTCG naglasio da neće biti ekskluzivan ako ponovi ono što vidi većina građana Crne Gore, odnosno da postoji ozbiljna kriza u funkcionisanju kako Vlade, i unutar Vlade, tako i između Vlade i parlamenta, te da je potrebno pokazati odgovornost zbog ekonomskih i političkih prilika.

Damjanović je saopštio da je zato neophodno iz krize izaći na najbolji mogući način, saopštili su iz RTCG-a.

"Dešavanja posljednjih dana govore o tome da smo došli do zida i da postoji potreba da se politička kriza riješi, kako bismo išli naprijed i ostvarili ciljeve iz avgusta 2020, kada je bivši režim postao opozicija", rekao je Damjanović za RTCG.