Zdravko Krivokapić u posljednjim političkim trzajima želi na sjednici Vijeća da izdejstvuje zaključak o smjeni direktora policije, kazao je predsjednik SDP-a Raško Konjević, govoreći o sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost zakazanu za danas.

Izvor: Vlada Crne Gore/MUP

Krivokapic pokusava da policiju stavi u sluzbu odbrane svoje fotelje. Posto mu to nece uspjeti ne bi me zacudilo da se u “znak protesta” zakljuca u kabinet i otpocne strajk gladju radi ugrozenosti njegovih prava, pardon fotelje. Time bi trajuci cirkus dozivio vrhunac. — Rasko Konjevic (@raskokonjevic)January 25, 2022

Kako je kazao, Krivokapić pokušava da policiju stavi u službu odbrane svoje fotelje.



“Pošto mu to neće uspjeti ne bi me začudilo da se u “znak protesta” zaključa u kabinet i otpočne štrajk glađu radi ugroženosti njegovih prava, pardon fotelje. Time bi trajući cirkus doživio vrhunac”, napisao je on na Tviteru.