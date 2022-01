U nizu izjava, potkrijepljenih raznim opravdanjima i lažima, pokušavam da shvatim ovakve poteze dijela partija na vlasti i nikako ne uspijevam, naveo je funkcioner Demokrata Dženan Kolić, reagujući na izjavu potpredsjednika URE Filipa Adžića.

Izvor: Promo/Demokrate

Ovaj narod se probudio 30. avgusta i siguram sam da će kazniti svako poigravanje njegovim povjerenjem.

Poštenije je bilo da ste od samog početka vaše djelovanje usmjerili u suprotnom pravcu od pravca djelovanja ove Vlade, bez ikakvog izigravanja sile, prikazivanja autoritea, vještačkog junačenja, nego što ste zavlačili narod sve ove dane. I opet umjesto politički i ljudski poštenog i principijelnog djelovanja, birate da se sakrijete iza DPS-a.

Kako tada, tako danas: sve ste lagali, da bi prodali građane Crne Gore.

Zamislite paradoks kada nam o EU i evropskim vrijednostima pričaju oni koji sa najgorim virusom devedesetih, sa najgorim nacionalšovinistima, sa nosiocima organizovanog kriminala i korupcije, planiraju da sruše Vladu Crne Gore ! Ne ide to tako! Ne igrajte se sa narodom!

I nije vam baš genijalan plan. Da DPS-ovce hapsite zajedno sa DPS-ovcima, i očekujete da vam to iole normalan čovjek povjeruje!? - kazao je Kolić, a potom upitao: Ko vam je ponudio 21 milion eura? Ne odgovoriste na hiljadu puta postavljeno pitanje ko je nudio i za šta vam je taj novac ponuđen?

Evropa je upravo one sa kojima vi danas hoćete u EU nazivala hibridnim režimom čije su odlike organizovani kriminal, endemska korupcija i opšte demokratsko nazadovanje. Ali, zaista ne možemo reći da nas čude ovakvi napadi i izgovori jer su istovjetni onima koje je koristio vaš mentor i osnivač, a sada i uzor Darko Pajović. I on je tvrdio da brani evropski put i Crnu Goru od građana Crne Gore. Danas sve pokušavate učiniti da prikrijete da idete istim putem i za interes istog naredbodavca, ali za ovo što radite danas građani imaju samo jedan naziv: izdaja. I tačka - ocijenio je funkcioner Demokrata.

Da je svaka riječ Alekse Bečića pogodila pravo u centar dokazuju nam reakcije, reakcije naroda, izdatog naroda ali onog slobodnog i probuđenog još 30 og avgusta, koji siguran sam da ovo neće oprostiti !

Kada je Aleksa izgovarao da je RIJEČ ZAKON, tako je i mislio i to je ostvario!

Kada se Aleksa borio za svetinje svih vjerskih zajednica, to je radio iskreno i to je ostvario!

Kada se Aleksa zalagao za "majke" to je radio iskreno i taj cilj je ostvario!

Kada se Aleksa zalagao za dječiji dodatak, to je radio iskreno, a da, i to je ostvario!

Kada je Aleksa postao predsjednik Skupštine, ista je zablistala evropskim sjajem!

Kada vam Aleksa izgovori "NARODE NEĆU VAS IZDATI" tako će i biti!

A prevaru i izdaju ćemo spriječiti i ovog puta jer odbrana građana i države Crne Gore od revitalizacije mafijaša, od politike kriminalnih klanova, od korupcije i pljačke, odbrana demokratije koja počiva na volji građana jesu jedini evropski put i jedine prave evropske vrijednosti.

Vaš izbor nije uvođenje Crne Gore u EU već predaja Crne Gore u ruke mafiji. A to je, ma šta vi planirali, jedino način da se politički samoeliminišete jer vam građani pokušaj izdaje države neće oprostiti.

Naravno, sve su prilike da ovo radite i sa onima koji ovih dana ćute ili prave nevješti. Različite su uloge u ovoj igranci, izdaji i prevari, ali o tom potom, zaključio je Kolić u saopštenju.