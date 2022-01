Ministar vanjskih poslova (MVP) Đorđe Radulović kazao je da bi sam podnio ostavku da je na bilo koji način prekršio Zakon ili zloupotrijebio funkciju na način na koji se to želi predstaviti i da ne bi čekao interpelaciju u parlamentu.

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova/Tviter

Radulović je u intervjuu Vjestima istakao da interpelaciju, koju su krajem decembra usvojili poslanici Demokratskog fronta (DF) i opozicije kojom traže njegovu smjenu sa te funkcije, ne doživljava kao ličan odnos prema njemu i njegovom radu, jer vjeruje da interpelacija bilo koga od njegovih kolega ministara ne bi završila drugačijim ishodom.

“Raduje me novi politički momenat u kom DF i DPS zajednički glasaju za smjenu ministara. To je novi politički momenat. Vjerujem da je bilo koja od građanskih partija centra ili nekih drugih partija to učinila, da bi bila optužena za političku korupciju, “izdaju narodne volje”. Međutim, izgleda da takvi aršini ne važe za ova dva politička bloka, koja istovremeno kroje pravila ponašanja zahtijevajući od drugih da ih poštuju, dok se ne libe da ih sami prekrše. Koliko vrednuju rad Vlade i koliko im je stalo uopšte do rezultata, govori činjenica da savez DPS-DF ruši ministra vanjskih poslova, čije je Ministarstvo imalo najveći procenat uspješnosti u ostvarivanju programa”, navodi Radulović.

Kaže da Odnos DPS-a i DF-a prema tri ministra, govori o tome ko ruši Vladu i ko “izigrava izbornu narodnu volju”.

“Ne doživljavam interpelaciju kao ličan odnos prema meni ili mom radu, jer vjerujem da interpelacija bilo koga od mojih kolega ministara ne bi završila drugačijim ishodom. Prosto, to je odnos političkih partija prema Vladi. Da sam na bilo koji način prekršio Zakon ili zloupotrijebio funkciju, na način na koji se to želi predstaviti, sam bih podnio ostavku ne čekajući interpelaciju. Ovdje bi trebalo imati na umu da razlog za interpelaciju nije valjan. DPS se poziva na informisanje prije nego što je formirana Komisija Biroa za operativnu komunikaciju Vlade Crne Gore, koja je tek trebalo da provjeri ponašanje svih aktera i crnogorske policije prilikom dešavanja na Cetinju”, kaže šef diplomatije.

Jako je važno, dodaje Radulović, ponoviti da u specifičnom trenutku za našu zemlju, bremenit opasnošću i raznim spinovima koje pokreće upravo DPS.

“MVP ne može stajati izdvojeno i ne reći ni riječ međunarodnoj zajednici koja od u tom trenutku traži da joj se obratimo, da objasnimo dešavanja u zemlji i radimo ono što je naš posao, a to je komunikacija sa tom međunarodnom javnosti. Željeli bismo da ih pitamo, šta bi DPS učinio tim povodom, da li bi čekali mjesec-dva da stigne izvještaj pa da onda informišu međunarodnu javnost. Smatram da to ne bi bio slučaj, kao što nije bio tokom njihove vlasti kada su slali veliki broj instrukcija ambasadama, kao modus operandi koji ne priliči ni mom ljudskom ni profesionalnom dostojanstvu. Pominjanje predsjednika, koje je očigledno izazvalo i ovakvu reakciju, u kontekstu je onoga što je on sam javno komentarisao tih dana i što je pošlo u etar prema međunarodnoj zajednici – odbrana Crne Gore, branjenje Cetinja, dolazak u prijestonicu i okupljanje naroda oko sebe”, navodi Radulović.

On ističe da je apsolutno netačno da u Non paperu nisu pomenuti ranjeni građani.

“Sve to je pomenuto, iako bih najradije volio da nije ni bilo povrijeđenih. Nažalost, svjedočimo da je Crna Gora zarobljena u nevidljivoj koaliciji između dva populizma, a može se reći da je interpelacija slikovit primjer ove pojave kojoj svjedočimo danas u Crnoj Gori”, poručio je Radulović.

On je istakao da su, ukoliko bilateralnim dogovorom ne nađu prihvatljivo rješenje za pitanje Prevlake, spremni da idu pred Međunarodni sud pravde u Hagu ili pred ad-hoc arbitražu.

”Ipak, uvjeren sam da ćemo, uvažavajući činjenicu da crnogorsko-hrvatske odnose odlikuje prijateljski duh i obostrana želja, bilateralno pronaći najbolje rješenje, bez uključivanja sudova i traženja arbitraža”.