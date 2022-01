Stabilna vlada, sa jasnom većinom u parlamentu, ključna je za napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji, što u ovom trenutku nije slučaj, kazao je šef Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik.

Prema riječima Bilčika, vlada i parlament postoje ali oni ne funkcionišu, a rješenje za taj problem u rukama je političara.

“Pratimo veoma pažljivo šta se dešava i očekujemo da se nešto mora riješiti narednih mjeseci. Ovo, opet, zavisi od političara u Crnoj Gori i oni znaju šta su im opcije”, rekao je on u intervjuu za Pobjedu.

Kako je kazao, jedna opcija je da se još uvijek može pokušati da Vlada funkcioniše.

“A za to biste morali da osigurate jasnu većinu u parlamentu, a to se u ovom trenutku čini veoma problematičnim, da budem iskren”, naveo je on.

Bilčik je kazao da je jedna od opcija i raspuštanje parlamenta i raspisivanje novih izbora, ali da dosta političkih snaga u Vladi ne želi to da uradi.

“Ili možete da pokušate da vidite kako da rekonstruišete Vladu i uključite one političke snage koje trenutno nijesu u Vladi. Matematički, ovo su tri opcije, ali to je naravno u rukama političara. Suština je da status quo nije održiv”, rekao je Bilčik.

Na pitanje koja je opcija najbilja za Crnu Goru, Bilčik je rekao da je to bilo koja od opcija koja garantuje dugoročno rješenje za stabilnost Vlade sa stabilnom podrškom u parlamentu za reforme koje zahtijevaju ustavnu većinu.

“Jer su ovo takve odluke koje državu mogu da odlučno ubrzaju na evropskom putu. Crna Gora ima najbolje šanse u regionu za to, ali mora da počne sa isporučivanjem rezultata, jer u suprotnom neće doći do zatvaranja poglavlja i nećemo imati pomaka u tom smjeru”, rekao je on.

Bilčkik je naveo da se Crna Gora, u prethodnih godinu, uopšte nije kretala u tom pravcu.

“Sva poglavlja su otvorena, bilo je mnogo govora, mnogo priče o posvećenosti poslu, ali isporučivanje rezultata zavisi od većine u parlamentu, što se odražava i na poteze Vlade”, kazao je on.

Komentarišući to što je Vlada odlučila da još godinu produži program ekonomskog državljanstva, uprkos sugestijama Brisela da to ne čini, Bilčik misli da EU žali zbog te odluke.

“Jer smo u ranijim izvještajima hvalili Crnu Goru zbog najavljene odluke da će odustati od ovog principa i istakli da je važno da Crna Gora to učini”, dodao je on.

Činjenica da Crna Gora neće da napusti tu odluku, indikator je, kako je kazao Bilčik, problema da političari pričaju jedno, a kada dođe vrijeme za isporučivanje, to je drugačija priča.

“Ovo je klasičan primjer toga. To definitivno ne šalje dobar signal širom EU i ne šalje dobar signal od onih koji tvrde da su posvećeni crnogorskom putu ka EU”, ocijenio je on.

Komenatarišući nedavni memorandum Socijalističke narodne partije, Građanskog pokreta URA i manjinskih partija, Bilčik je kazao da je saradnja uvijek dobra, posebno kada je u pitanju strategijski interes a to je, kako je rekao, stabilnost koja bi mogla da poboljša ubrzanje puta ka EU.

“Da budem iskren, ne znam kako bi ova saradnja mogla da utiče na povećanje podrške u parlamentu, to je opet nešto što političari mogu i moraju da odluče. Ponavljam, Crna Gore treba da ima Vladu sa jasnom i ustavnom većinom u parlamentu”, naveo je on.

Bilčik je ocijenio da je memorandum jedna od nekoliko puzli koja treba da bude složena kako bi se prevazišao trenutni zastoj koji postoji.