Potpredsjednik Vlade i lider URE Dritan Abazović kazao je da je imao neformalne sastanke sa liderima parlamentarne većine.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"U komunikaciji smo, nadam se da ćemo naći najbolja rješenja", naveo je on.

Upitan da li je sa liderom SNP-a Vladimirom Jokovićem razgovarao o formiranju manjinske Vlade Abazović navodi da su razgovarali o aktuelnim temama.

"Svi pokušavamo da damo doprinos, nema nekih noviteta. Sve te stvari koje su bile u javnosti su na stolu. Šta će se na kraju izabrati kao model, ili se neće izabrati, ostaje da se vidi. Ali naša obaveza je da komuniciramo", navodi on.

On je kazao da dok god se Vladi ne izglasa nepovjerenje, ona ima podršku.

"Dok god je na snazi odluka od 4. decembra. Ja ne bježim ni od kakve demokratske provjere. I ako mene neko pita da li bi bilo konačno dobro da se ljudi izjasne, ja mislim da bi. To bi bilo veliko rasterećenje za Vladu. Ima većinu - nastavljamo dalje do 2024, nema većinu - nešto drugo, izbori. Lično se ne dvoumim da se sjutra ujutru provjeri da li Vlada, ministri, da li svi imaju podršku Parlamenta, to smatram demokratskim standardom", kazao je Abazović odgovarajući na pitanja novinara u Ulcinju.