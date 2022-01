Vicepremijer i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, govoreći za novogodišnje izdanje 'Dana' o prioritetima rada Vlade u godini pred nama, kazao je da će se oni zasnivati na ekonomskim reformama, koje će doprinijeti poboljšanju životnog standarda građana.

Kao koordinator službi bezbjednosti ističe da za razliku od borbe protiv kriminala, gdje su postignuti izuzetni rezultati, nije zadovoljan rezultatima u borbi protiv korupcije. Naglašava i da su napali svaku mafiju u Crnoj Gori, i da više nema mafijaških egzekucija na ulicama Crne Gore. Raduje ga, kako je kazao, i konačno izglasavanje Tužilačkog savjeta, što ga uvjerava da kreće snažna borba protiv korupcije, prenosi Standard.

Govoreći o nedavno potpisanom memorandumu, kazao je da taj dokument treba isključivo posmatrati kroz prizmu da je cilj stvaranje tolerantnijeg društva koje će raditi na smanjivanju podjela i otopljavanju odnosa između partija različitih provinijencija.

Borba protiv korupcije bila je agenda koja je doprinijela da se dogode temeljne političke promjene u Crnoj Gori. Da li je naša zemlja, prema Vašem mišljenju, napredovala u tom smislu?

Za razliku od borbe protiv kriminala, gdje su postignuti izuzetni rezultati, nijesam zadovoljan rezultatima u borbi protiv korupcije. Vrijeme je potvrdilo da se sa ovakvim sastavom tužilaštva teško boriti protiv korupcije. Toliko krivičnih prijava je propalo ili ostalo u škafu da je zaključak vrlo jasan: tužilaštvo ne želi da se obračuna sa nosiocima korupcionaških afera, koji su često jake političke figure.

Raduje me konačno izglasavanje Tužilačkog savjeta i ubijeđen sam da kreće snažna borba protiv korupcije.

Kako ocjenjujete rad Vlade i koji su prioriteti rada u budućnosti?

Generalno sam zadovoljan, s tim što u mnogim segmentima ima puno prostora za napredak. Napali smo svaku mafiju u Crnoj Gori, imali izvanrednu turističku sezonu i najveći rast BDP-a u Evropi, raskinuli većinu koncesionih ugovora za mHE, vratili smo državi Solanu, a građanima Valdanos. Prekinuli smo šverc cigareta preko Luke Bar, čime smo zaštitili ugled, ali i budzet države. Pripremili smo Zakon o tužilaštvu i Zakon o porijeklu imovine, koji će se uskoro naći pred poslanicima. Više nema mafijaških egzekucija na ulicama Crne Gore, a sve rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala postigli smo uz sastav tužilaštva koji ne može i ne želi da nas isprati.

Prioriteti rada u budućnosti zasnivaće se na ekonomskim reformama koje imaju cilj poboljšanje životnog standarda građana. Takođe, nakon izglasavanja novog Tužilačkog savjeta i neophodnih promjena koje slijede u tužilaštvu, prioritet će nam biti postizanje vidljivih rezultata u borbi protiv korupcije, s ciljem da se država konačno oslobodi iz kandzi korupcije, ali i napreduje u evropskim integracijama, sve do punopravnog članstva u EU.

Građanski pokret URA, na čijem ste Vi čelu, zajedno je sa SNP-om i manjinskim partijama potpisao Memorandum o saradnji, koji je naišao na snažan otpor nekih partija iz parlamentarne većine. Rekli su da nije sporno ono što piše, već da to može biti osnov za buduću eventualnu manjinsku vladu. Kako ovo komentarišete?

Memorandum treba isključivo posmatrati kroz prizmu da je naš cilj stvaranje tolerantnijeg društva koje će raditi na smanjivanju podjela i otopljavanju odnosa između partija različitih provinijencija. Ovo je značajan korak naprijed kada je u pitanju pokretanje društveno-političkog procesa u Crnoj Gori, koji godinama tavori u mjestu. Ne možemo se dovijeka dijeliti na referendumskih 55-45. Takva Crna Gora nikad ne može ući u Evropsku uniju.

Crna Gora mora naći način da deblokira institucije i stvori dvotrećinsku ili tropetinsku većinu u parlamentu. Jedino na ovaj način možemo doći do te većine. Memorandum je sigurno jedan od načina koji treba da doprinese tom procesu.

Više puta ste isticali da “sa ovakvom Demokratskom partijom socijalista (DPS) nema saradnje”. Sa kakvim DPS-om biste eventualno sarađivali, je li preduslov da Milo Đukanović ode sa čela stranke?

Sa njima nije moguća nikakva saradnja dok god ih predstavljaju korumpirani, kriminalizovani i istrošeni političari. To smo sto puta ponovili i to je svima jasno. Smatram da bi sve u Crnoj Gori bilo mnogo lakše kada bi to shvatili unutar Demokratske partije socijalista.

Ova vlada je od samog formiranja nailazila na oštru kritiku, često čak oštriju od strane parlamentarne većine, nego od opozicije. Dio većine želi rekonstrukciju, dio novu vladu, dok je opozicija saglasna u ocjeni da sve treba promijeniti. Da li je prema Vašem mišljenju Crna Gora bliža novoj vladi, ostanku aktuelne, ili prijevremenim izborima?

Zbog programske raznolikosti subjekata iz parlamentarne većine, ovakva vlada bila je jedini mogući model za smjenu vlasti, što je bio i primarni politički cilj pokreta URA. Sasvim je logično da je takva vlada trpjela napade od jednih i drugih, zato što je, s jedne strane, prošla vlast htjela da nastavi s lošom političkom praksom i vođenjem zemljem, a s druge strane, dio parlamentarne većine jedino su zanimale fotelje. Mi smo ponosni što je URA bila prepreka i jednima i drugima. Zahvaljujući našem modelu, smijenili smo vlast i našli jednu tačku spajanja između političkih subjekata većine.

URA se nikad nije i neće plašiti od preuzimanja odgovornosti, i to treba svima da je jasno. Nakon prve demokratske smjene vlasti, naš sljedeći politički cilj je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Uradićemo sve da Crna Gora bude naredna članica.

Naravno da postoji više modela za rješavanje krize i mi se ne plašimo preuzimanja odgovornosti, ako to znači deblokadu procesa i ubrazanje evropskog puta Crne Gore.