U Skupštini je danas počela rasprava o izboru članova Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika i NVO.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu juče je na sjednici predložio da za nove članove Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika izaberu advokate Sinišu Gazivodu, Miloša Vuksanovića, Filipa Jovovića i Borivoja Đukanovića.

Poslanik DF-a, Slaven Radunović kazao je da mogu unaprijed proslaviti izbor novih članova Tužilačkog savjeta.

“Međutim, sve je ovo moglo da bude mnogo ranije gotovo”, naglasio je on.

Naglašava da će u ovoj zemlji će odlučivati građani Crne Gore.

“Svi oni koji misle i hvale se kako je Crna Gora suverena država, a čekaju ko će što da ima javi iz ambasade i ko može i ne može da bude ovamo ili tamo, ti imaju malu podršku. Što partije imaju veću podršku, one se manje oslanjaju na pomoć sa strane, a što partije imaju manju podršku građana oslanjaju se na pomoć sa strane jer iz toga crpe moć”, poručio je Radunović.

"Odgovara kandidat koji je branio Šarića a ne odgovara onaj koji je branio DF ", naglasio je on.

Bogdanović: Izborili smo se za nepristrasan Tužilački savjet, koji neće biti džuboks

Boris Bogdanović iz Demokrata poručio je da su se izborili za nepristrasan Tužilački savjet.

“Tužilački savjet koji neće biti džuboks, koji će raditi svoj posao i u interesu građana, a ne u interesu politike”, jasan je on.

Ibrahimović: Crnoj Gori treba kvalifikovanija većina, koju će vrlo brzo dobiti

“Bošnjačka stranka će glasati protiv ovakvog predloga Tužilačkog savjeta"

Potpredsjednik Skupštine, Ervin Ibrahimović rekao je da mu je jasno da “zbog unutarstranačkih interesa većine došlo do ovakvog predloga kandidata za tužilački savjet”. Međutim, ističe da su propustili priliku za politički dogovor, jer ne mogu na ovakav način doći do kvalifikovane većine kada se budu birali rukovodioci tužilaštva, sudstva…

Moramo rješavati v.d. stanje u našoj državi. Jasno mi je da zbog unutarstranačkih interesa većine došlo do ovakvog predloga kandiddata za tužilački savjet. Ali, da li ćemo tako dobiti kredibilno tužilaštvo”, upitao je on.

Poslanik SNP-a, Dragan Ivanović rekao je da u Crnoj Gori treba se stvori ambijent da članovi Tužilačkog savjeta mogu da rade nesmetano posao, bez političkog uplitanja.

“Očekujem da ovo bude pomak. Građani su ovaj trenutak čekali i najveća zamjerka ovoj vlasti je što nismo na vrijeme konstituisali Tužilački savjet”, naglasio je Ivanović.

Istakao je da će SNP podržati predlog kandidata za Tužilački savjet.

Momo Koprivica, poslanik Demokrata, izjavio je da je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrdio predlog za izbor četiri člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Poslanik SD-a Boris Mugoša, poručio je da prioritet broj jedan mora da bude borba protiv korupcije. Kazao je da cijeni što sa kolegama iz DF-a znaju na čemu su.

"Ovi predlozi oko Tužilačkog savjeta su isključivo dogovor većine. Građani su po ko zna koji put postali taoci međusobnog uslovljavanja parlamentarne većine, nije ni dobro što četiri kandidatkinje nisu ušle u glavni izbor.

Tačno se zna što sz nadležnosti tužilačkog savjeta, korektno je prema građanima pričati otvoreno. Mogao bih ja da tražim matricu ovih kandidata, li bih bio isti kao vi kad ste bili opozicija. Svakog trenutka ste se trudili da etiketirate neke osobe, ali ja to neću da radim. Vjerujem da će ovi kandidati savjesno raditi svoj posao u skladu sa Ustavom i Zakonom. 41 i 42 glasa nije evropska većina, ali 49 jeste i nadam se da će doći do tog broja i da ćemo imati istinsku evropsku vrijednost u parlamentu", kazao je on.

Poslanik URA Miloš Konatar kazao je da je današnji dan i sjutrašnje glasanje vrlo važan korak ka reformi tužilaštva.

"Za pravdu nikad nije kasno. Ovo je važan korak ka reformi tužilaštva. Evropska unija nam je sugerisala godinama u nazad da nije bilo pomaka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, do poslednjeg izvještaja. Reforme tužilaštva nema ako ne izaberemo novi Tužilački savjet. Upravo zbog toga smo i mi u GP URA ponavljali po stotinu puta da izaberemo Tužilački savjet i konačno pred kraj godine tu smo i nadam se da ćemo sjutra ga izabrati. Nama ova regorma ne treba zbog EU, nego zbog nas samih. Mi moramo da se izborimo protiv dva zla kriminala i korupcije. Nema mafije na koju nismo udarili, i koju nećemo pobijediti. Mi ako ne možemo građanima da obezbijedimo pravdu, ja ako to ne uspijemo, neću da sjedim ovdje. Načelo da smo svi jednaki pred zakonom mora da se vrati u CG. Podržaćemo izbor Tužilačkog savjeta samo da ga više izaberemo", kazao je .Konatar.

Naglasio je da je ruka pravde krenula i neće stati.

Poslanik DF-a Predrag Bulatović kazao je da želi što manje da polemiše, naročito sa DPS-om i opozicijom.

"Institucije Crne Gore nismo razarali mi, i sadašnja vlast", dodao je on.

Poslanik DPS-a, Danijel Živković rekao je da većina od članova Tužilačkog savjeta ima jedan zajednički imenitelj.

“To je da su ih litije preporučile da budu članovi Tužilačkog savjeta i da su advokati”, rekao je poslanik DPS-a.

Ova vladajuća većina je preko godinu dana, prema riječima Živkovića, u statusu kvo.

“Vlast ste godinu dana, zauzeli ste sve institucije, državna preduzeća, sve imate pod svojom kontrolom, opet DPS zadržava svoj rejting”, rekao je on.

Ono što je ključno, kako je rekao Živković, je da je voz političkih promjena krenuo.

“U tom vozu se nalaze neki politički subjekti, a neki su ostali na peronu bez mogućnosti – ni zbogom ni doviđenja. Neki su potrčali za tim vozom, međutim, ne mogu da ga stignu. Vrlo brzo ćemo imati prilike da vidimo ko je za to da Crna Gora nastavi evropskim putem, a ko za to da svojim ponašanjem izostaje sa tog puta ili ostaje na peronu i stagnira u mjestu. Gospodo iz vladajuće većine ne razumijete političku odgovornost i vjerujem da će oni koji se tako ponašaju brzo se naći na margini političkih prcesa i ući u fusnote političke istorije”, poručio je poslanik DPS-a.

Njih su podržali poslanici iz parlamentarne većine, dok je za Gazivodu glasao i lider i poslanik opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević.

Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD) nisu glasali u znak protesta zbog, kako su kazali, odsustva dijaloga vlasti i opozicije o kandidatima.

Odbor je 5. avgusta predložio predsjednika Upravnog odbora Instituta alternativa Steva Muka za člana TS iz NVO.

Podjećamo, izmjenama Zakona o državnom tužilaštvu, predviđeno je da TS ima 11 članova - pet iz reda tužilaca, četiri ugledna pravnika, jednog pravnika iz NVO i predstavnika Ministarstva pravde.

Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić proglasio je početkom avgusta šest članova TS, u kom su vršilac dužnosti (v.d.) vrhovnog državnog tužioca (VDT) Dražen Burić, četvoro tužilaca koji su izabrani na Konferenciji državnih tužilaca - Đurđina Nina Ivanović, Sanja Jovićević, Tatjana Begović i Nikola Samardžić, kao i predstavnik Ministarstva pravde Boris Marić.