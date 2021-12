Lider PzP Nebojša Medojević kazao je da je Vlada u Budžetu za 2022 godinu predvidjela da prihodi od oporezivanja zarada budu 140,289,892 eura, što je za više od 15 miliona eura više nego što su bili prihodi po istom osnovu u 2019 godini (da ne računamo Korona godinu).

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“Vlada je istovremeno predložila izmjene zakona o porezu na dohodak kojima se sve zarade do 700 eura oslobađaju plaćanja ovog poreza. Imajući u vidi da zarade ispod 700 eura čine preko 85 odsto zarada u Crnoj Gori (prema podacima Monstata) to znači da će prihodi budžeta po ovom osnovu pasti za ovaj neoporezivi iznos. Znači 80-85 odsto. Vlada je zadržala istu stopu poreza od 9% za zarade od 1000-1500 eura, i podigla stopu na 15 odsto za plate preko 1.500 eura”, kazao je Medojević.

Problem je, kako naglašava Medojević, u tome što samo mali broj zaposlenih u Crnoj Gori dba do tri odsto ima zaradu preko 1500 eura, pa ova mjera Vlade ne može, ni približno, pokriti gubitke budžeta zbog neoporezivanja 85 odsto zaposlenih, čiji su poslodavci do sada plaćali devet odsto poreza na dohodak zaposlenog. Ako su prihodi po ovom osnovu, kada su se sve zarade u Crnoj Gori oporezivale po devet odsto bili 125 miliona eura u 2019. godini, sasvim logično je da će ti prihodi u 2022. biti drastično manji, jer se 85 osto tih zarada neće oporezovati u 2022.

To znači,kazao je on, da je projekcija Vlade da će prihodi po ovom osnovu u 2022. biti 140 miliona eura nerealni, a mogu reći neozbiljni, drski i bezobrazni. Vrijeđaju zdrav razum. Rupa u budžetu samo po ovom osnovu biće preko 100 miliona eura, plus iznos za koje će opštine ostati uskraćene po ovom osnovu.

“Budžet jedne države je ozbiljna stvar. To nijesu samo cifre i tabele. To su sudbine hiljade porodica. To su životi ljudi.

Javne finansije nijesu za kockanje. Greške se sporo i teško ispravljaju i mnogo koštaju. Ukinete poreze za 85 odsto zaposlenih, a očekujete 15 miliona eura više prihoda nego kad su svi plaćali taj porez. Manje je više, a više je manje. Što bi rekao Sveto Marović. To vam je tako”, zaključuje Medojević.