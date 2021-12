Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović kazao je da amandmani koje je poslanički klub "Mir je naša nacija" podnio na predloge zakona kojima se uređuju pitanja naknada majkama, dječijih dodataka i minimalnih penzija su "odraz odgovornosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović kazao je da amandmani koje je poslanički klub "Mir je naša nacija" podnio na predloge zakona kojima se uređuju pitanja naknada majkama, dječijih dodataka i minimalnih penzija su "odraz odgovornosti, nakon poslednjih odluka Vlade i dijela parlamentarne većine, a sve sa ciljem da se zakoni koji ćemo usvojiti mogu primijeniti u narednoj godini i isplatiti iz budžeta". Demokrate su u skupštinsku proceduru predale amandmane kojima traže da se odlože isplate dječijih dodataka za svu djecu do 18 godina kao i isplata naknada za majke i povećanje minimalne penzije, prenose Vijesti.

Za dječje dodatke i minimalnu penziju traže primjenu zakona od 1.oktobra naredne godine, a naknada za majke od 1.aprila.

"Kao što smo najavili, korak po korak, saglasno postepenom oporavku naše ekonomije ispunjavamo obećanja koja smo dali građanima. Početkom ove godine smo donijeli zakon kojim smo uveli dječiji dodatak za svu djecu do navršene šeste godine, kao i mnogo veći dječiji dodatak za svu djecu do 18 godina u stanju socijalne potrebe. I tada rok primjene tog zakona nije bio odmah, već od 1. oktobra ove godine, tako da na naše zadovoljstvo oko 36.000 mališana do navršene šeste godine i oko 14.000 djece do 18 godine u stanju socijalne potrebe već mjesecima primaju pomenuti dječiji dodatak. Za njih 50.000 su Predlogom budžeta za 2022. planirana sredstva za svih 12 mjeseci. Kada govorimo o preostaloj djeci od 6. do 18. godine koja nijesu u stanju socijalne potrebe, za nekolko dana usvojićemo zakon koji će omogućiti da i njima počne isplata dječijeg dodatka od 1. oktobra naredne godine. Dakle, radi se o istovjetnom roku primjene kao kod donošenja prethodnog zakona za djecu do navršene šeste godine, a sve saglasno projekcijama Vlade i poslednjim odlukama na Odboru za finansije, ekonomiju i budžet. Istovjetni razlozi i istovjetan rok primjene je opredijeljen i za početak primjene Zakona kojim se uređuje povećanje minimalnih penzija. Takođe, ističemo da nas u narednoj godini zahvaljujući zakonskim promjena očekuje više puta usklađivanje svih penzija", saopštio je Šaranović.

Takođe dodaje kada su u pitanju naknade majkama sa troje i više djece, da su Demokre "došle do pravnog rješenja koje će omogućiti da se obeštete nekadašnje korisnice naknada".

"Imajući u vidu da je u Predlogu Budžeta Vlada predvidjela 25 miliona eura za tu budžetsku poziciju, da za sada nema spremnosti za povećanje te budžetske pozicije i da sve drugo može naići na negativnu rekaciju Vlade, ali i da je teško u ovom trenutku tačno procijentii broj majki koje će podnijeti zahtjev za obeštećenjem, amandmansko djelovanje kojim se ostavlja 60 dana za podnošenje zahtjeva, 15 odnosno 30 dana za donošenje rješenje o pravu na obeštećenje i početak isplate od 1. aprila, je zapravo samo odgovoran odnos podnosilaca zakona nakon novonastalih okolnosti, kako bi postojale sve neophodne formalne pretpostavke da konačno 1. aprila počne primjena odnosno isplata naknada majkama sa troje i više djece koje su oštećene, a da sigurno postoje u Budžetu sredstva za nesmetanu isplatu tokom cijele godine", navodi se između ostalog u saopštenju Šaranovića.