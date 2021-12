Kako navodi "partije koje su bile dio tog dogovora tražile dodatno vrijeme zbog pripreme za ono što treba učiniti".

Izvor: MONDO Crna Gora

Predsjednik Crne Gore i lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović kazao je da do promjene vlasti 13. decembra, kada je Skupština trebalo da glasa o nepovjerenju Vladi, nije došlo jer su, kako je naveo "partije koje su bile dio tog dogovora tražile dodatno vrijeme zbog pripreme za ono što treba učiniti", prenose Vijesti.

"Kazali smo da mi želimo promijeniti nepovoljnu realnost koju doživljavamo kao vrijeme propadanja Crne Gore, ili ćemo prihvatiti bilo koji scenario koji će voditi promjeni vlasti. Nije došlo do promjene vlasti onog dana kada je bilo najavljeno, to je bio ponedjeljak 13. decembar. Neke od partija koje su dio tog političkog dogovora su tražili kratko, dodatno vrijeme - ne govorimo o mjesecima, govorimo o eventualnom periodu od mjesec dana - zbog adekvatnije pripreme za ono što treba učiniti i gdje bi i same trebale participirati. Naravno, pitanje je od tolikog značaja da nismo postavljali pitanje treba li prihvatiti to odlaganje i treba li osigurati da tokom januara dođe do promjene izvršne vlasti", rekao je Đukanović za HRT.