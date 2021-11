Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić odgovara na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore.

Predsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević pitao je ministarku da li je tačno da je odlukom Vlade Crne Gore postavljena da predstavlja i organizuje rad JU Muzeji Crne Gore, potpisuje akte i raspolaže budžetskim sredstvima ove ustanove.

“Da li ste deponovali svoj potpis u CPRS kako bi raspolagali sredstvima? Da li osjećate ličnu odgovornost zato što što Narodni muzej Crne Gore, još uvjek nije obezbjedio lož ulje za grijanje, čime su osim zdravlja zaposlenih, u najvećoj mjeri ugroženi muzejski fond koji se tamo nalazi?”, upitao je Konjević.

Ovo je odgovor ministarke Bratić:

“Vjerujem da je poslaniku Konjeviću od strane zaposlenih podmetnut zaključak Vlade u kome je očigledno da se radilo o omašci prilikom kucanja naziva ustanove, pa je istim naznačeno da je ministarka koordinator JU Muzeji Crne Gore. Javnosti je jasno da je u pitanju tehnička greška u zaključku Vlade jer je izostavljena jedna jedina riječ i da se ista ovim pitanjem samo zloupotrebljava radi ostvaruživanja sitne pakosti pojedinih zaposlenih, koji nijesu mogli naći nezakonito u radu JU Narodni muzez.

Dakle, kao ministar imenovana sam za koordinatora u Narodnom muzeju, sa svim ovlašćenjima koje ima direktor ustanove. Za raspolaganje sredstvima potpis se deponuje banci. U odnosu na nabavljanje lož ulja, odnosno nenabavljanja istog, odgovorna je prethodna direktorica”, izjavila je Bratić.

Poslanika Socijalističke narodne partije Vladimira Jokovića zanima da li se i kada planira sanacija rodne kuće velikog crnogorskog vojskovođe serdara Jola Piletića, u selu Zavala Piperska, jer je ista potpuno ruinirana. On je pokazao i fotografije u kakvom je stanju sada rodna kuća Piletića.

Bratić je kazala da je serdar Piletić sahranjen u Nišu.

“Znam da je sahranjen u Nišu. Poznata mi je ta sujeta koja je dovela do toga da mnogi junaci ne budu dostojanstveno i sa počastima sahranjeni. Ali nas to kao kletva prati do današnjeg dana. Znam dosta o Jolu Piletiću, stanujem u ulici koja simbolički naziv, izuzetno cijenim ono što je dao za Crnu Goru. Ovaj objekat nema status kultrnog dobra”, kazala je ministarka.

O smjeni Anastazije Miranović

Zašto je prije zakonskog isteka mandata sa mjesta direktorice Narodnog muzeja Crne Gore razriješena istoričarka umjetnosti Anastazija Miranović i kakva je aktuelna situacija u Narodnom muzeju Cme Gore, pitao je poslanik DPS-a Dragutin Papović.

U septembru 2021. godine Vlada je smijenila direktoricu Narodnog muzeja Anastaziju Miranović zbog, kako je tada istaknuto, neadekvatne brige o relikviji „Filermosa”.

“Svako ko imalo zna o ovome, zna se da ovo nije tačno. Anastazija je smijenjena zbog izmišljenog razloga. Ona je smijenjena čisto zbog revanšizma, čisto zbog nacionalnih motiva”, ističe Papović.

Nakon smjene Miranović došlo je da imenovanja novog direktora, konzervatora i slikara Živka Radovića, koji nije ni stupio na dužnost, već je nakon mjesec podnio ostavku. Potom je za koordinatorku Narodnog muzeja imenovana ministarka Vesna Bratić.

“Ovi postupci Vlade i Ministarstva su ugrozili rad Narodnog muzeja i njegovih zaposlenih, što je direktno dovelo u opasnost sve organizacione jedinice Narodnog muzeja i kulturno-umjetničko blago Crne Gore od neprocjenjive vrijednosti. Zato je potrebno objasniti i kakva je aktuelna situacija u Narodnom muzeju”, ističe Papović.

Bratić naglašava da je vršenjem nadzora arhive bivšeg Ministarstva utvrđeno da ne postoji uredno zaveden dokument o stanju Depoa i uslovima u kojim se nalazi kulturno dobro ikona Bogoridce Fileromsa.

“Ikona Bogorodice nije na propisan način smještena niti zaštićena, čime je prekršen zakon. Miranović je postupila suprotno propisima i opštim aktima ustanove, što utvrđuje neophodne dokumentacije o sulovima kojima se čuva kulturno blago, pri čemu nije obezbijedila zakonit rad ustanove. Dakle mogu razumijeti Vašu ličnu brigu i preipsitivanje razloga razrješenja. Međutim, podsjetiću Vas da je istinit razlog koji tražite naveden u odluci Vlade o njenom razrješenju”, kazala je Bratić, ističući da ako Miranović smatra da su njena prava ugrožena ima prava da ih zaštiti pred nadležnih institucija.

Ministarka je potom dodala:

“Nema potrebe da Vi brinete o stanju u Narodnom muzeju. Miranović je ustanovu koristila u lične svrhe, koristila je za izlaganje svojih modnih kreacija u okviru izložba koje je i sama otvarala. Budite sigurni da Narodni muzej nije ugrožen, kao ni kulturno istorijsko blago koje se čuva u njemu, već je u sigurnim rukama”, poručila je Bratić.