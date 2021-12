Kako nakon svake DPS- ove "inicijative", dobijamo čistu situaciju, novi podstrek i novu šansu, ali kao da nismo svjesni toga, saopštio je Marko Milačić, predsjednik Prave Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Eto, ipak smo, uprkos svim ne malim razlikama među nama, pokazali da imamo zajednički put i zajednički cilj, ali opet tromo i apatično krećemo ka njemu", kazao je Milačić.

On je istakao da se Prava Crna Gora kao konstituent parlamentarne većine, od 30. avgusta pa do danas trudi da sve zajedno podsjeća na cilj.

"Ako nam je dovoljno jasan i vidljiv, ne treba nam mnogo političke pameti i umijeća, potrebno je samo malo volje i mnogo manje sujete, ljubomore i pizme koja je počesto znala da bude najuticajniji kreator ovdašnje politke, pa i politike u okviru srpskog naroda. Ne mislim da su naši 'velikaši' bili baš podmitljivi. Naprotiv, Njegoš pjeva 'za pravilo, ludost izabraše'. Zašto ne bi sada malo stali i pogledali racionalno, šta zaista dobija naš narod, a šta gubi? Iskreno i matematički, bilo kojom našom skupštinskom inicijativom i koliko svi mi kao stranke i političari izgledamo ozbiljni nakon godinu i po dana konstantnog fabrikovanja tenzija? Možemo li bar sada, nakon ovih godinu i po beskrajnih kritika, da "spustimo loptu" pola godine? Onih pola godine koje smo obećali i koje dugujemo građanima jer, baš u tih pola godine, Vlada Crne Gore kreće u najavljene kapitalne projekte od kojih zavisi standard građana", kazao je Milačić.

On je dodao da "vjeruje, ipak, da su na to spremni svi iz parlamentarne većine, ali zar to ne bi bio politički pleonazam i nonsens".

"Osvajati ono što smo već osvojili? Hajde da pokažemo da i u miru umijemo da budemo pobjednici i u već podijeljenim ulogama da dominiramo svojim principima. Govorim ponajviše zbog sve naše djece. Već je mnogo drugačije i bolje, neuporedivo bolje nego u vrijeme onog političara koji je prošlost. Uložimo samo malo saradnje, razumijevanja, tolerancije i dobronamjernosti i biće još bolje", zaključio je Milačić.