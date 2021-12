Poslanik Boris Bogdanović (Demokrate) naveo je da se zna kome su nuđene pare i da se radi o 21 milionu eura, koji je navodno nuđen Dritanu Abazoviću.

Boris Bogdanović pozvao je Konatara da “stisne petlju i građanima kaže ko je njegovom šefu nudio 21 milion”.

“Ovdje pred svim građanima, nakon 15 mjeseci saopštite ko vam je nudio novac, u kojem iznosu, na koji način i šta je ta osoba zauzvrat uzela. A vi koji ste pregovarali sa opozicijeom za novac, dobro razmislite kako ćete pred svoju djecu jer kakvi ste danas takvi će biti dovijeka”, naveo je Bogdanović.

Konatar je odgovorio da je “21 milion” ispričana priča” jer se formirala Vlada - prva poslije 30 godina vladavine DPS-a.

“Molim sve one koji su govorili da neko uzima milione da izađe pred građane i kaže ko je taj psolanik koji je pregovarao da uz,e novac, nebitno koja je odluka u pitanju. Neka taj neko, bilo ko, ko je pominjia uzimanje novca, neka ponudi iole valjanu argumnetcaiju i dokaze da je neko pregovarao za novac. Ako se to ne uradi, ja ću to smatrati političkim kukavičlukom I praznom pričom. Ako je neko to uradio nije mu mjesto u parlamentu, a ako je neko lažno optuživao ni ti ljudi ne mogu biti mirni”, kazao je Konatar.

“Sve što je gospodin Bogdanović rekao je isprazna priča o 21 milionu eura i nije rekao ko su ti ljudi koji su nudili novac da bi poslanici glasali za bilo koj akt u Skupštini Crne Gore”, poručio je Konatar.