Predsjednik Pokreta za promjene i funkcioner DF-a Nebojša Medojević uvjeren je da Vlada Crne Gore danas neće pasti, prenosi RTCG.

Ipak, kako je rekao za RTCG, to ne znači da ne bi trebalo da padne jer je "izostankom rezultata davno zaslužila da padne".

Kako je kazao u Jutarnjem programu TVCG, DPS je pregovarao sa vlasnicima GP URA prije izbora u Mojkovcu da se sruši vlada i da potpredsjednik Dritan Abazović bude novi premijer.

"Nema većine za pad vlade i po treći put za tri mjeseca DPS i Milo Đukanović će doživjeti politički nokaut, predstaviti sebe kao gubitničku opciju", saopštio je Medojević.

On smatra da ozbiljna politička organizacija ne ide u važan postupak, kakav je izglasavanje nepovjerenja vladi, ako prethodno nema obezbijeđenu većinu.

"DPS sada pokušava raznim manipulacijama da prekroji izbornu volju građana. Vlada Crne Gore neće danas pasti, što ne znači da ne treba da padne. Ona je izostankom rezultata davno zaslužila da padne", jasan je Medojević.

Podsjeća da vlada i parlament ne funkcionišu, a da su ključne institucije u v.d. stanju.

Jedini demokratski, pošten i ljudski izlaz iz ove situacije je organizacije novih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.

"Ako URA napravi manjinsku vladu s manjinama, a DPS to podrži, to nije demokratska vlada, to je prekrajanje izborne volje građana, jer niko nije 30. avgusta glasao da URA pravi takve aranžmane", naglasio je Medojević.

Nova vlada, kako je rekao za RTCG, trebalo bi da bude politička i da u nju uđu predstavnici manjinskih naroda.