Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazao je da nikada nije postojala namjera da se oduzima crnogorsko državljanstvo i automatski briše iz biračkih spiskova.

Izvor: Vlada Cre Gore

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), razgovarao sa predstavnicima udruženja dijaspore Belgije, Holandije i Luksemburga, a u fokusu interesovanja bile su izmjene i dopune Zakona o registrima prebivališta i boravišta i Zakon o crnogorskom državljanstvu.

„Sekulović je upoznao prisutne sa aktivnostima i planovima MUP-a u toj oblasti. Naglasio je da nikad nije bilo namjere za oduzimanje državljanstva i automatsko brisanje iz biračkih spiskova“, navodi se u saopštenju.

On je pojasnio da je diskurs koji je stvoren, a koji je ujedinio pitanje crnogorskog državljanstva sa uređenjem registra prebivališta i u sve to ubacio elemente izbornog prava, doveo do potpunog nerazumijevanja, zamjene teza i atmosfere usijanja.

Iz Ministarstva su kazali da su predstavnici udruženja dijaspore izložili viđenje tih pitanja i pokazali visok stepen razumijevanja, ali i podrške.

„Predstavnici dijaspore iznijeli su niz predloga kojim bi se unaprijedio kvalitet života, jačanje veza sa Crnom Gorom i ostvarivanje prava iseljenika, a koji su u direktnoj nadležnosti MUP-a, poput ponovnog aktiviranja mobilne jedinice za biometriju“, dodaje se u saopštenju.

Direktor policije Zoran Brđanin predstavio je aktivnosti koje su u toku kada je u pitanju Uprava policije i njene reforma, kao i planove za naredni period.

„Iskoristio je priliku da upozna prisutne sa jačanjem koncepta policije u zajednici i na tom fonu ih pozvao da dostave predloge koji će biti značajni u tom reformskom procesu“, navodi se u saopštenju.

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojan Božović, upoznao je prisutne sa aktivnostima koje sprovodi taj resor, kao i saradnjom sa Islamskom zajednicom Crne Gore.

Zaključeno je da upravo dijalog, koji je bio i ostaje na snazi, predstavlja najbolji mogući način ne samo za prevazilaženje potencijalnih razlika u mišljenjima, već i rješavanje nekih od ključnih pitanja poput navedenih.

„Još jednom, Crna Gora u malom dokazala je da ima snage i razumijevanja da prevaziđe prepreke i da gleda naprijed i radi za dobrobit građana i dijaspore. Gradimo povjerenje“, navodi se u saopštenju.