Svaki vid prekrajanja izborne volje građana bio bi put u destabilizaciju Crne Gore i društveno-političkih prilika, ocijenio je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je, govoreći o mogućnosti formiranja manjinske vlade, kazao da su građani 30. avgusta prošle godine glasali da aktuelna većina bude vlast.

“Eventualno da je osnažimo manjinskim partijama, što bi bila moja želja. Svaki vid prekrajanja te volje bio bi put u destabilizaciju Crne Gore i društveno-političkih prilika“, rekao je Bečić u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti.

On je kazao da nedovoljnu stabilnost treba riješiti, ali da građani ne smatraju da to treba učiniti tako da se oni koje su poslali u opoziciju vrate na vlast.

Upitan da li bi pregovarali sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), u hipotetičkoj situaciji povlačenja Mila Đukanovića sa čela te partije, Bečić je naveo da se Đukanović „par puta povlačio“, prenosi Portal Vijesti.

„Pa je li iko imao dilemu ko ključno rukovodi procesima, suštinski. Treba da se dese promjene u formalnoj ravni, ali da vidimo da li nju prati i suštinska”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, forma ništa ne znači.

Bečić je, na pitanje pod kojim uslovima bi vodili pregovore sa DPS-om, odgovorio da su još udaljeniji od te partije nego 30. avgusta prošle godine, i da su iznenađeni politikom koju je DPS vodio u proteklih 15 mjeseci.

Bečić je rekao da DPS treba da prođe „političku katarzu“ i osjeti kako je biti u opoziciji.

On je ponovio da ne očekuje da će bilo ko iz skupštinske većine podržati inicijativu opozicije za izglasavanje nepovjerenja Vladi, a na osnovu dosadašnjih izjava i javno saopštenih stavova poslaničkih klubova skupštinske većine.

Prema njegovim riječima, DPS je najavljivao da će pobijediti na parlamentarnim i lokalnim izborima, da neće biti ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju.

„Što se tiče njihovih najava, vidite da se nijesu obistinile. Oni hrabre sebe, pokušavaju da hrabre birače koji odlaze“, kazao je Bečić.

Na pitanje da li će Vlada „preživjeti“ ovu godinu i šta očekuje da će se desiti nakon sjutra, kada je krajnji rok koji je postavio Demokratski front, Bečič je odgovorio da je to pitanje „za druge kolege“.

On je kazao da je bitno da se na predstojećoj sjednici Skupštine usvoji budžet i svi prateći zakoni.

Bečić je rekao da, kao predsjednik Skupštine, namjerava da početkom naredne godine pokrene inicijative koje bi se fokusirale na dijalog vlasti i opozicije oko pitanja koja su važna za evropske integracije.

„Ne treba nam dijalog radi dijaloga, već dijalog sa održivim rješenjima. Imamo veliku šansu sa evropskim integracijama“, dodao je Bečić.

Lider Demokrata poručio je da je „magistralni put“ te partije sporazum tri vladajuće koalicije potpisan u septembru prošle godine – evropski i evroatlantski put, evropske i NATO integracije.

„Mi sa tog puta nećemo odustati. Dokazali smo u 15 mjeseci da taj sporazum živi u praksi i da smo uvijek bili tu da ga odbranimo kad je bio napadnut“, istakao je Bečić.

Odgovarajući na pitanje kako se sa DF-om može naći zajednički jezik oko rekonstrukcije Vlade, ako “međunarodni partneri upozoravaju da Front donosi loš imidž”, Bečić je kazao da su građani imali izbor.

„Mislite da sam ja zadovoljan rasporedom snaga 30. avgusta? Naravno da bi bolje za Crnu Goru bilo da je drugačije”, naveo je Bečić.

Upitan da li podržava ulazak lidera ili predstavnika DF-a u Vladu, on je kazao da je to pitanje za dijalog.

Bečić je naveo da rekonstrukciju vodi premijer, koji, u konačnom, Skupštini treba da predloži pojedinačno svako kadrovsko rješenje – bilo u dijelu izbora ili razrješenja.

Kako je kazao, svaki poslanički klub bi trebalo da se dogovori po tom modelu sa premijerom šta je njegov kadrovski izbor.

“Demokrate ne bi nikad unutar svojih redova postavljale pitanje, odnosno bilo čije ime funkcionera kao nekoga ko negdje mora biti ili nečega neće biti”, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, to mora biti plod dogovora premijera sa pojedinačnim poslaničkim klubovima u odnosu na ono što bi im eventualno pripalo za kandidaturu.

“Mi ćemo se, kao ozbiljni ljudi, na kraju odrediti o usaglašavanju premijera sa svim poslaničkim klubovima“, rekao je Bečić.

On je, povodom predstojeće sjednice Skupštine, na čijem dnevnom redu je 65 tačaka, rekao da se nada pozitivnim i ohrabrujućim vijestima.

Bečić je kazao da su brojni predlozi zakona, koji su iznad politike, vlasti i opozicije, i da se radi se o važnim životnim pitanjima.

„Mislim da je zajednički interes da dođemo do zakonodavnog okvira koji će istinski omogućiti da imamo veće plate, penzije, veći opseg dječjih dodataka, sve što je vezano za naknade majkama“, naveo je Bečić.

On je kazao da Tužilački savjet (TS) treba da bude na principima koji će omogućiti da bude istinski profesionalan i nezavisan.

„Da li je trenutno problem u odnosu nas i kolega iz Fronta, ili možda u odnosu njihovom sa nekim drugim kolegama, oko drugih pitanja, pa je to problem što nemamo još formiran TS, mislim da je u ovom trenutku ipak to problem”, naveo je Bečić.

On je kazao da se nada da će se ti odnosi relaksirati, da će se približiti i do kraja decembra završiti i to pitanje.

Bečić je dodao da su opravdane kritike kada je u pitanju nekompletiranje TS