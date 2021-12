Zakon o ostvarivanju prava na finansijsku podršku bivšim radnicima iz sektora rudarske i metalske industrije je ispravka nepravde, ocijenio je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić.

Izvor: Vlada Crne Gore

On i ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, danas su razgovarali sa bivšim radnicima iz ta dva sektora, povodom Zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku bivšim radnicima iz sektora rudarske i metalske industrije, koji je Vlada Crne Gore utvrdila na prethodnoj sjednici.

Kako je saopšteno iz Krivokapićevog kabineta, sastanku su prisustvovali predstavnik bivših radnika Rudnika boksita NK, FEP Plužine i Metalac Nikšić, Radivoje Knežević i predstavnici bivših radnika KAP-a, Slobodan Tripković i Milorad Stanišić.

Krivokapić je podsjetio da je Vlada na prethodnoj sjednici usvojila Nacrt zakona o finansijskoj podršci onima koji su obespravljeni.

Kako je kazao, najveće obespravljenje postoji u sektoru rudarstva i metalske industrije, a razlog leži u više činjenica.

“Prvo, što se desila jedna tranzicija koja je imala dalekosežne posljedice na najveći broj zaposlenih, koji se kretao upravo u toj oblasti i ovaj Zakon je sistemski ograničen, samo na one koji su ušli u stečaj kao državna preduzeća”, rekao je Krivokapić.

On je rekao da ima oko 1,3 hiljade radnika, koji su na taj način dobili od države ono što su očekivali.

“Naravno, pošto je Vlada odlučila da ovo bude godina socijalne pravde, mi smo pokušali da ispravimo nepravdu, koja traje i prema tim radnicima i prema njihovim porodicama duži niz godina”, kazao je Krivokapić.

Krivokapić je rekao da se nikada na taj način ne može otkloniti ta nepravda, ali u svakom slučaju to predstavlja pokušaj ispravke one nepravde koja se desila u periodu tranzicije.

“Nekada je to zbog nedostatka tržišta, nekad zbog lošeg upravljanja, čini mi se da u nekim situacijama imamo i lošu namjeru. Ako sve to sagledate onda je ovaj Zakon išao i malo dalje, pa je za one koji nisu u prilici da ovu pravdu dočekaju, to pravo preneseno njihovim pravnim nasljednicima”, dodao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, koliko-toliko, vodili su računa, iako taj iznos od 12 hiljada eura nije potpuna mjera onoga što bi država trebalo da uradi.

Ali, kako je dodao, kroz brojne sastanke Ministarstva ekonomskog razvoja sa partnerima koji su predstavljali radnike došli smo do ovog zajedničkog imenitelja i kroz skupštinsku proceduru, koja će biti ovoga mjeseca taj će Zakon napokon ugledati svjetlost dana.

Krivokapić je zahvalio šefovima poslaničkih klubova koji su takođe učestvovali u izradi tog Zakona, ali i Ministarstvu ekonomskog razvoja na razumijevanju.

“I naravno, mi ćemo se truditi da ono što smo obećali i ispunimo, a to je upravo pokušaj i kroz ovakav jedan Zakon”, istakao je Krivokapić.