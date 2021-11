Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić odgovara u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, a glavna pitanja tiču se vladavine prava i aktuelne ekonomske situacije u zemlji.

Predstavnik kluba Demokrata – Demos – Mir je naša nacija, Boris Bogdanović, pitao je premijera da li će Vlada dati pozitivno mišljenje na Predlog zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece i izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojim se vraćaju dječji dodaci za djecu do 18. godine života.



"Odlučili smo da ispravimo nepravdu i to danas činimo, obećanje dato majkama i djeci će sigurno biti realizovano, želimo da pomognemo svima, da im osiguramo bolju budućnost", kazao je Bogdanović.





Premijer Zdravko Krivokapić kazao je da nije urađena fiskalna procjena kako bi se Vlada o ovom pitanju mogla izjasniti.



"Vlada podržava vraćanje naknada ali to mora biti učinjeno na način da je fiskalno održivo. Što se dječijeg dodatka tiče, takođe nije urađena fiskalna procjena, nakon što se obezbijede ovi podaci Vlada će se izjasniti", rekao je premijer.



Predstavnik Demokratske partije socijalista i Liberalne partije, Danijel Živković, pitao je Krivokapića "šta ga podstiče da uzurpira mjesto predsjednika Vlade, koje mu više ne pripada".



"Nazivaju vas odlazećim premijerom, funkcija vam suštinski više ne pripada", rekao je Živković.



Premijer je rekao da DPS ne vidi ništa više od "faraona koji je uništio Crnu Goru". Aludirajući na lidera DPS-a Mila Đukanovića, Krivokapić je kazao kako je predsjednik najjače opozicione partije "uveo tajkune, rasprodao imovinu i preduzeća", pitajući Živkovića i "šta je sa Pandorinim papirima”.



"Šta je sa brojnim aferama u kojima je učestvovao predsjednik Crne Gore? Mislite li da je narod zaboravio političku korupciju? To Crna Gora ne može da zaboravi", kazao je premijer.



"Imamo program da preokrenemo Crnu Goru, nisu bitni političari, nego program koji će preporoditi dražavu. Brojne su afere koje ste nam ostavili koje nikad niko neće moći da rasvijetli. Niko iz Vlade nije u korupciji, a vi se zapitajte jeste li", kazao je premijer Krivokapić.



Živković je premijera nazvao političkim i medicinskim fenomenom. On je kazao da je Krivokapić jedini premijer u Evropi koji nije vakcinisan.



Krivokapić je saopštio da DPS samo zanima da i dalje vladaju Crnom Gorom, zbog čega im je on kao premijer problem.

"DPS je prošlost. Klimajte glavom, bolje će vam biti u Spužu kad budete tamo završili”, poručio je Krivokapić jednom od poslanika DPS-a.





Branko Radulović, predstavnik poslaničkog kluba Demokratski front – Pokret za promjene, smatra da programi "Evropa sad", "Crnogorski maršalov plan" i "Fiskalna strategija" nijesu reformski, već da su u parcijalni i neutemeljeni i da mogu da izazovu socijalni haos.



"Povećanje plata, penzija, nije matematički izvodljivo, može izazvati povećanje nezaposlenosti i novi rast cijena. Šta ćemo sa 54 hiljade nezaposlenih, 30 hiljada porodica bez krova nad glavom. U 16 opština ima više penzionera nego zaposlenih, u 3 opštine ima više korisnika socijalne pomoći nego zaspolenih. Reći da ćemo 2024 biti kao Slovenija je krajnja drskos", rekao je Radulović.



On je posjeti da su prema Nacrtu budžeta planirano manje izdvajanja za zdravstvo.



"A hoćete da se liječimo kao u Evropi", rekao je Radulović i dodao da su evropske zemlje decenijama ispred nas.



Radulović je komentarišući kapitalne projekte, kazao da autoput nije isplativ.



Premijer je rekao da je došlo vrijeme da se svi potencijali Crne Gore iskoriste, što je kazao i na prezentaciji programa Evropa odmah.



"Očekujem podršku 81 poslanika kad se bude glasalo za budžet", kazao je premijer.



Radulović je kazao da ćemo, ako u Vladi njega budu slušali, biti bliže plati od 1000 eura.



"Padnem u depresiju kad vidim gadosti o meni i mojoj porodici. Sve sam pošteno zaradio".





Poslanik Socijaldemokrata Damir Šehović pitao je koje aktivnosti Vlada planira da bi se riješili problemi političke, institucionalne, ekonomske, zdravstvene i bezbjednosne krize.



"Niste ispunili obećanja koje ste dali. Imamo slobodu, ali nas je ona vratila u devedeseste godine. Vrata Vlade širom su otvorena za one koji ratne zločince smatraju herojima. Uveli ste nas u nacionalističku državu, u teokratiju, suočili ste nas po prvi put, sa gotovo jednonacionalnim i jednovjerskim sastavom Vlade", kazao Šehović.



Premijer je kazao da Šehović govori kao da je prije ove vlade bilo sve mnogo bolje.



"Ko je zarobio Tužilački savjet, u kakvom stanju su ostavljene institucije? Otvorili smo brojna pitanja, zašto to vi niste radili. Za 10 eura ste davali šume po kubiku da bi neko zarađivao 100 eura. Svaki dan udarate na časne ljude koji hoće da primijene zakon. U svim izvještajima ranije pisalo je 'hibridni režim', sada toga nema. Prozivate me jer sam vjernik, za mene su reis i vladika isto", rekao je premijer.



Šehović je kazao da je licemjerno da premijer koji je bio funkcioner u DPS Vladi, priča o nepočinstvima Vlade.



"Vaša Vlada je trećeg dana mandata napravila štetu od 7,1 miliona eura. Za 9 mjeseci ste smanjili dobit EPCG za 16 miliona, Rudnika za 10 miliona, čuvani AMAN hoće da ide iz Crne Gore", kazao je Šehović i dodao da Crna Gora živi teokratiju, a da on ne podržava miješanje vjerskih zajednica u politiku.

Krivokapić je demantovao tvrdnje Šehovića da je 110 ljudi iz pregovaračkih struktura napustilo radno mjesto.

“Vi pričate o 110 ljudi. To nije tačan podatak. To je podatak koji je dat u izvještaju, on nije tačan. Prigovarao sam Evropskoj komisiji za te netačne podatke. U ovom vremenskom periodu, dok je ova Vlada, svaka tri mjeseca će se slati izvještaji. Ovaj izvještaj se odnosi na period od juna do juna, i zaboravljate da se pola odnosi na vas”, rekao je Krivokapić.

Šehović je rekao da bi konstatovao ono što je premijer kazao, a to je da nas je Evropa slagala.



Poslanik SNP-a Dragan Ivanović pitao je kada građani mogu očekivati popis stanovništva, domaćinstava i stanova i da li će ga biti.



U odgovoru Vlade, kako je rekao Ivanović, pojašnjeno je da će popis stanovništva i imovine biti obavljen 2022., a Nacrt zakona poslat je Evropskoj komisiji.



Premijer je kazao da će popis vjerovatno biti organiozovan u oktobru sledeće godine.



Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović pitao je premijera koliko je sredstava Vlada planirala u budžetskoj 2022. godini za završetak započetih projekata u opštinama na sjeveru i za putnu i vodovodnu infrastrukturu gdje žive manje brojni narodi.





"Predloženi budžet nije dobronamjeran prema sjeveru, posebno mjestima gdje žive manjebrojni narodi. Zašto ne želite više da investirate u kapitalne projekte na sjeveru? Budžet koji je predstavljen nije razvojni, nije dobar za manjinske narode i ova Vlda nije Vlada svih građana", kazao je Ibrahimović i dodao da su izbori najbolje riješenje.



"Budžet je baš razvojni za sjever! Veći je 44,24 miliona eura u odnosu na prošlu godinu baš na sjeveru. Ako gledamo po glavi stanovnika onda je to 447 eura, što je dva i po puta više u odnosu na centralnu regiju", kazao je premijer i dodao da nije bilo dovoljno predloga projekata iz opština na sjeveru.



Šef kluba "Crno na bijelo" Miloš Konatar pitao je premijera šta je Vlada uradila po pitanju pravde, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, i na vraćanju nade građanima da će Crna Gora biti pravedna, socijalno odgovorna država jakih institucija i vladavine prava.





"Naša obaveza je da građanima vratimo pravdu. Džaba nam sve investicije ako ih budemo gradili na nepravdi. Građani koji najviše trpe nepravdu upravo su oni najviše gradili sve ono što danas imamo. URA je preuzela odgovornost kada je riječ o kriminalu i korupciji, to su dva najveća zla koja prijete ovoj državi", kazao je Konatar i dodao da Krivokapić i Vlada mogu biti ponosni na rezultate koji su ostvareni u oblasti kriminala i korupcije.



"Uspjeh Vlade je i moj uspjeh. Projekat ekspertske vlade nije neuspješan, isporučeni su rezultati", kazao je Konatar.



Premijer je kazao da Vlada ima nultu toleranciju na korupciju što pokazuju i brojni rezultati.



"Poglavlja 23 i 24 nećemo zatvoriti ako ne budemo još agilniji", kazao je premijer.



Konatar je kazao da "lopovi moraju vratiti sve što su pokrali" i da vjeruje da niko u Skupštini neće glasati protiv Zakona o porijeklu imovine.



"Nema borbe protiv korupcije bez zakona i političke volje. Pravda je da lopovi vrate pokradeno i da se taj novac usmjeri ka onima koji su gradili ovu zemlju i koju su žrtve njihovog lopovluka. Vjerujem da niko do 81 poslanika neće imati ništa protiv tog zakona", kazao je Konatar.



On je kazao da treba formirati Fond tranzicione pravde gdje bi se slivala sredstva za koja nije moguće dokazati porijeklo.



"To bi bio prvi korak izgradnje države kao socijalno pravedne", rekao je Konatar.



Premijer je saopštio da je Fond dobra ideja koju treba prilagoditi realnim uslovima.



"Nadam se da u Crnoj Gori neće više biti nepravde", zaključio je premijer.