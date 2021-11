Karlos Alkaraz, momak koji najviše podsjeća po igri na Đokovića, je osvojio turnir u Italiji.

Izvor: Profimedia

Turnir je počeo tako što ga je kamera uhvatila kako drijema na terenu. Završio ga je sa peharom u rukama.

Tako u najkraćem može da se opiše Karlos Alkaraz i ono što je prošao u razmaku od samo nekoliko dana.

Jedan od najtalentovanijih španskih tenisera, koga po stilu igre porede sa Novakom Đokovićem je osvojio turnir nove generacije u Milanu ("NextGen").

On je u finalu bio bolji od američkog predstavnika Sebastijana Korde posle skoro sat i po vremena igre - 4:3 (7:5), 4:2, 4:2. Na taj način je još jednom dokazao zbog čega je najbolji u svojoj generaciji.

Alkaraz je rođen 5. maja 2003. godine. Trenira na akademiji Rafaela Nadala na Majorci, a trener mu je legendarni Huan Karlos Ferero. Najbolji rang do sada mu je 32. pozicija na kojoj se trenutno nalazi, a na nedavno završenom US openu je stigao do četvrtfinala.