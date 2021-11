Sramotni napadi švajcarskih medija na račun Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Nastavlja Novak Đoković sa odličnim igrama u Parizu. Pobijedio je Tejlora Frica (SAD) i prošao u polufinale takmičenja.

Dok na terenu pruža veoma dobre partije i ide sigurnim korakom ka obezbjeđivanju prvog mjesta na kraju sezone srpski as je imao i neke druge probleme.

Naime, pred start turnira je pričao o odnosu koji mediji imaju prema njemu i koliko mu sve to smeta. Koliko je bio u pravu kada je to rekao govori i ono što se sada dogodilo i napadu Švajcaraca na njega.

"Ne čitam vijesti već nekoliko godina, ali zbog prisustva na društvenim mrežama vidim neke od tih informacija. Ne mogu da kažem da me ne pogađa, jer sam čovjek koji ima emocije i kome je stalo. Koliko god da mi je bitno da zastupam prave vrijednost i da se borim za pravdu i istinu, stalo mi je i šta ljudi misle o meni. Ne pogađa me to kao ranije, jer sam na neki način na to navikao. Stvara se propaganda na osnovu nečega što sam ranije rekao. Slobodnog novinarstva i informisanja je sve manje, sve se više kontroliše iz jednog ili dva izvora pa se širi propaganda koja odgovara eliti ili određenoj grupi ljudi. Bez obzira na sve, nastaviću da se borim za ono što smatram ispravnim", rekao je Novak tada.

Švajcarski list "Blik" se upravo uhvatio za poslednji dio te izjave i napali su Srbina da podržava "QAnon pokret". U pitanju je pokret koji je nastao u Americi koji se zalagao da Donald Tramp ostane predsjednik i koji je napadao njegove političke protivnike. Način na koji su došli do tog poređenja je veoma bizaran.

"Novak Đoković je opleo po medijima i uplovio u vode teoretičara zavjere. Naročito jer su upravo pripadnici 'QAnon" pokreta često koristili riječ elita. Tome su dodavali i da pojedini političari i javne ličnosti pripadaju sadističkim, satanističkim i pedofilskim kultovima", piše "Blik".

Prosto je nevjerovatno da su povezali Đokovića sa svim tim samo zbog riječi elita.

"Novak je tako reagovao na kritike koje dobija zbog izliva bijesa na terenu i njegovih spornih izjava. Jednom je tvrdio da voda reaguje na ljudske emocije, pa da otrovna voda može da se pretvori u zdravu. Odbijao je medicinske intervencije, pa je organizovao 'Adria tur' usred prvog talasa korone. U poslednje vrijeme je nastala i konfuzija oko toga da li je vakcinisan."

Potom su ponovo našli način da povežu Novaka sa spornim pokretom.

"Ljudi koji podržavaju 'QAnon" će se složiti sa Đokovićevim mišljenjem. Taj pokret, koji je nastao prije četiri godine, redovno koristi termin 'elita' u svojim bizarnim tvrdnjama. Oni vjeruju u mit da postoji tamna, tajna, elita koja je stavila Ameriku pod svoju kontrolu. FBI je još 2019. godine proglasio taj pokret za terorističku prijetnju", navodi "Blik".

Zaista je teško objasniti kako je ovaj švajcarski medij uspio da napravi ovakvu vezu i to na osnovu pravih bizarnosti.