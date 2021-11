Srpski teniser je na treningu protiv Grigora Dimitrova uradio jedan sjajan potez, ali ni Bugarin nije ostao dužan.

Najbolji teniser sveta priprema se za poslednja tri turnira u 2021. godini, nakon 50 dana pauze. Novak Đoković igraće u Parizu, zatim Završni masters u Torinu, a na kraju i Dejvis kup u dresu Srbije, gde posebno želi da se istakne i donese nam još jednu titulu u prestižnom takmičenju.

Prvi izazovi u ovom mini ciklusu biće u glavnom gradu Francuske. Prethodnih dana je trenirao uz Danila Medvedeva, svog najvećeg rivala, a videli smo i impresivan poen koji je odigrao. Novi sparing partner mu je Bugarin Grigor Dimitrov, još jedan od tenisera sa kojim je u odličnim odnosima.

I ponovo smo na terenu videli magiju.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama, a nastao je na treningu srpskog i bugarskog tenisera obojica su izveli po jedan spektakularan potez.

Prvo je Grigor Dimitrov jednu visoku loptu umesto na volej ''spakovao'' u sopstveni džep i to nakon što je pretrčao nekoliko metara i nanišao gde će ona pasti. Ovo je trik koji često i Novak iskoristi, nekoliko puta smo to videli i u zvaničnim mečevima kada sudije dosude servis grešku ili aut, pa on ne mora da nastavi poen.

Nakon što je ''bejbi Federer'' imao svoj trenutak genijalnosti, to je uradio i Novak. Prvi reket planete je nešto kasnije tokom sparinga ''zalepio'' lopticu za reket! Da je ovo mogla da vidi publika, sigurno bi nastale ovacije zbog neverovatnog poteza Srbina.

Podsećamo, Đoković će u Parizu igrati i u singl i u dubl konkurenciji. Za Dejvis kup, u kom će verovatno nastupati i u dublu, pripremaće se uz zemljaka Filipa Krajinovića sa kojim treba da se uigra.

Pogledajte kako su izgledale majstorije Novaka Đokovića i Grigora Dimitrova: