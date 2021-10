Neverovatna dešavanja u beogradskoj "Areni".

Izvor: MN Press

Svetsko prvenstvo u boksu se održava u Beogradu. Najbolji predstavnici ove plemenite veštine pokazuju svoje umeće.

Iz dana u dan publika u beogradskoj "Areni" može uživo da gleda sjajne borbe u ringu i da prati spektakl u srpskoj prestonici.

Međutim, šesti dan takmičenja su obeležile sudije i to na veoma loš način. Direktnim odlukama na štetu srpskih predstavnika. U pitanju su tri boksera - Omer Ametović (kategorija od 46 do 48 kilograma), pa Pavel Fjodorov (do 63.5k) ia na kraju Almir Memić (do 75kg).

"Na startu prve sesije je Ametović boksovao protiv Temirasa Zusupova izi Kazahstana i odluke sudija su ga koštale pobede. Potom se Fjodorov borio protiv Karema Oezmana iz Turske. Kraj dana obeležila je najveća krađa koja je započela kao prethodne dve. Dodelom prve runde na konto protivnika. Šampion Srbije Memić se borio sa Nemcem Kevinom Šumanom. Prva runda je bila čista pobeda Almira, ali sudije su ponovo radile protiv Srbije što im je bila celodnevna misija", navodi se u saopštenju bokserskog saveza Srbije.

Vidi opis SUDIJE POKRALE SRBIJU USRED BEOGRADA! Skandal na Svetskom prvenstvu - bokseri su besni, podneta je žalba! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

O tome je pričao potpredsednik BSS Slobodan Đurić.

"Gotovo identične krađe dogodile su se u prvom, trećem i četvrtom meču srpskih boksera kada su sudije prve runde dale njihovim protivnicima na očigled svih iako su te runde bile čiste pobede naših boksera. Najveća krađa dogodila se u meču našeg Memića gde su sudije kumovale pobedu Nemca i na očigled svih prisutnih u Areni napravili skandal proglasivši pobednikom meča Nemca koji nije bio ni na pola puta do toga", rekao je Đurić.

Otkrio je zatim da je ekspresno podneta žalba.

"Odmah po donošenju ove sramne odluke Jovica Panić ispred BSS podneo je žalbu i očekuje se da zaseda sudijska komisija AIBA, da se pregledaju snimci koje smo mi odmah pregledali i koji detaljno pokazuju da je pobeda ukradena Srbiji i našem Memiću. Ovo baca ljagu na AIBA pogotovo što su na Olimpijskim igrama u Riu zbog sudijskih mahinacija izgubili organizaciju na OI u Tokiju", jasan je Slobodan Đurić.

Almir Memić ne može da se pomiri sa odlukom sudija.

"Mislim da sam bio ubedljiv, bolji i u prvoj i trećoj rundi, dao sam sve od sebe možda i više. Protivnik je prljavo boksovao što može da se vidi na svakom snimku, a sudija u ringu ga nije čak ni opomenuo, dok je mene non-stop upozoravao na sve, svaki moj korak. Za mene je ovo veliko iskustvo, prezadovljan sam pre svega jer mi je posle meča čestitao predsednik našeg saveza Borovčanin, selektor Piperski i treneri, ali od sudija nismo mogli dalje", poručio je Memić.