Nekadašnja šampionka US Opena nije mogla da zadrži mišljenje za sebe.

Bivši teniser Nikolas Pereira oglasio se po pitanju vakcinacije i podržao Novaka Đokovića u njegovom istrajavanju da ne otkrije da li je vakcinisan.

Venecuelanac koji je bio solidan igrač kako u singlu tako i u dublu itakao je da je vakcinacija "lična odluka" i da je vrlo jasno kako se Novak odnosi prema svom zdravlju.

"On je vrlo izbirljiv i to mu se do sada isplatilo", rekao je kratko Pereira na pitanje Trejsi Ostin, nekadašnje šampioke US Opena.

Ona ga je upitala da li smatra da će se Novak vakcinisati ukoliko to bude potrebno kako bi nastupio na Australian openu.

"Pošto je osvojio devet titula u Australiji, čovek bi pomislio da će hteti da igra", rekao je on, a Amerikanka nije mogla da se suzdrži od komentara na celu situaciju.

"Ako mene pitate ne znam da li ćemo videti Novaka. Morate da se vakcinišete da bi otišli tamo, a on neće da nam kaže da li je vakcinisan. Meni deluje da nam govori da verovatno nije", zaključila je Trejsi Ostin.