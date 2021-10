Novak Đoković će pokušati da sedmi put u karijeri postane najbolji teniser godine.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković počeo je danas 344. nedelju na vrhu ATP liste sa 11.340 bodova, pa sada beži 1.800 bodova trenutno najvećem rivalu Danilu Medvedevu koji bi naredne sedmice mogao da ga obiđe na kratko, ali potrebno je još sačekati zvaničnu odluku ATP o "brisanju" učinka iz prethodne dve sezone.

I da se to desi, Đoković bi se opet za nedelju dana vratio na #1, a potom mu predstoji velika borba da se do kraja sezone održi na vrhu ATP liste i tako obori još jedan rekord.

Naime, Đoković je do sada šest puta u karijeri završavao godinu kao vodeći na ATP listi, a ako bi uspeo i sedmi put - oborio bi rekord svog idola Pita Samprasa.

Bez obzira što je Federer (310) proveo više nedelja od Samprasa (286) na prvom mestu ATP liste, jedini je uz Đokovića uspevao da i kalendarsku godinu završi kao najbolji u šest navrata, a čini se da je vreme da i ovaj rekord ode u ruke srpskog tenisera koji je uglavnom sve "prigrabio" sebi.

Postoje tri scenarija po kojima bi Đoković garantovano prvo mesto na kraju godine, ujedno i pomenuti rekord, mogao da potvrdi već na sledećem turniru na kome će učestvovati, a to je masters u Parizu.

Prvi je da Novak dođe do finala Pariza, drugi da Medvedev ne dođe do finala, a treći da Đoković stigne makar do polufinala, a da Rus u tom slučaju ne osvoji trofej.

Izvor: Profimedia

Ako se bilo koji od ova tri scenarija dogodi u Parizu, Novak će 2021. godinu završiti kao najbolji teniser sveta.

Naravno, ako ne ispuni to od 1. do 7. novembra, preostaje mu "završni masters" u Torinu od 14. do 21. novembra, a podsetimo da će Nole igrati i Dejvis kup od 25. novembra do 5. decembra.

Ako i sedmi put bude najbolji teniser sveta, predstoji mu napad na 21. grend slem na Australijan openu, na kome i dalje nije siguran da će učestvovati zbog navodno obavezne vakcinacije. Sada se ipak pojavljuju informacije da će moći da igra u Melburnu, ali ako prihvati dvonedeljni karantin...