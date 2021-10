Najbolji srpski sportista ima lijepu priliku da još jednu godinu završni kao prvi na ATP listi.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković (34) ostaće svjetski broj 1 i nakon mastersa u Indijan Velsu!

Zbog poraza Danila Medvedeva od Grigora Dimitrova u meču koji je imao senzacionalan preokret, najbolji srpski sportista produžiće svoju vladavinu, a sada je poznato i šta treba da uradi kako bi godinu završio na čelnoj poziciji! Praktično, sa samo jednim dobrim rezultatom do kraja godine, Novak će biti neprikosnoven.

Da bi godinu završio kao svjetski broj jedan, Novaku Đokoviću dovoljno je da stigne do finala Pariza!

Đoković je prijavljen za jedan od svojih omiljenih masters turnira i ne bi bilo iznenađenje da se pojavi u glavnom gradu Francuske, iako je poslednjih nedjelja odmarao i oporavljao se od poraza u finalu US Opena. Svakako, Đoković će igrati i Završni masters koji se ove sezone održava u Torinu, a i tamo ima priliku za nove bodove pošto je prethodne sezone ispao u polufinalu.

Sa druge strane, Danil Medvedev do kraja godine brani ogroman broj bodova.

Rus je poznat kao izdržljiv teniser, a prethodne sezone koristio je šansu što su ostali umorni zbog pandemije korona virusa, pa je redom pobeđivao na velikim turnirima u završnici sezone.

Nakon što je osvojio Pariz, Danil je bez poraza stigao do titule na ''finalu'' sezone. U grupnoj fazi savladao je Zvereva, Đokovića i Švarcmana, u polufinalu Rafaela Nadala, a u finalu Dominika Tima. Bio je to impresivan kraj godine za njega, ali sada treba odbraniti sve te prikupljene bodove.

Kod Đokovića je situacija daleko bolja i srpski teniser ne mora da misli o odbrani bodova - iako mu zbrka koju je napravio ATP uopšte nije išla u prilog.

Najbolji srpski teniser neočekivano je igrao Beč prethodne godine, ali tamo nije osvojio veliki broj bodova, pa je sigurno da se ove godine neće pojaviti u glavnom gradu Austrije. Umjesto toga, njegov fokus biće na Parizu i Torinu, gdje će imati dovoljno prilike da sezonu završi kao prvi reket svijeta.

Ukoliko se to desi, njegov niz na čelu ATP liste potrajaće do januara i završiće se minimalno na 353. nedjelji! Podsjećamo, davno je prestigao Rodžera Federera koji ima 310, a jedino je Štefi Graf uspjela duže da bude na vrhu sa 377 nedjelja. To je naredni izazov za Novaka.