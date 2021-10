Svima smeta kada Novak pokaže bes na terenu, ali ne shvataju sportiste.

Dobro je poznato da su Novak Đoković i Zlatan Ibrahimović dobri prijatelji, pa tako nikoga nije začudilo što je srpski teniser na specijalan način čestitao Šveđaninu jubilarni 40. rođendan.

"Gde si, luda balkanska glavo?", glasio je početak Novakove čestitke, a sve to je bio uvod u veliko slavlje. Ibrahimović je odlučio da preskoči meč protiv Kosova i organizovao je veliku feštu u Milanu, na kojoj je nastupala i njegova omiljena pevačica Nada Topčagić, da bi posle toga stigao da odgovori i na čestitke.

Posebno mu se dopala Đokovićeva, pa su ga mediji u Italiji pitali da prokomentariše kakav ima odnos sa Đokovićem, odnosno šta misli o njemu kao teniseru i uopšte sportisti.

"Kada Novak igra i postane ljut - to izvlači najbolje iz njega, tako se i ja osećam živim. Novak je kompletan sportista, on je kao i ja!", ocenio je Zlatan Ibrahimović koji kada god može - prisustvuje mečevima Đokovića, a dobro je poznato da je i njemu Milan omiljeni inostrani klub.

Pratio je i US Open na kome je Đoković mogao da osvoji kalendarski grend slem, ali ga je u finalu zaustavio Danil Medvedev.

"Kriza u Njujorku? Nikada nije teško svariti takvo razočaranje. Nole je igrao sjajno cele godine, a onda je stao na poslednjem koraku. To se dešava. To što je Noel uradio je neverovatno, a i on mora tako da misli", poručio je Zlatan i onda izveo zanimljiv zaključak.

Nije imenovao ko je za njega najveći teniser svih vremena, ali je podsetio da niko - posebno se to odnosi na Federera i Nadala - nije bio ni blizu da uradi ono što je zamalo Đoković.

"Nisam video druge da su to uradili, a onda je Nole došao blizu cilja, kao niko. Jaki su i drugi, nije samo on, ali...".

