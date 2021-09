Britanka je konačno otkrila traumu koja se desila pre 12 godina.

Trostruka svetska šampionka u brzom klizanju Elis Kristi otkrila je da je silovana kada je imala 19 godina. Ona je u svojoj biografiji istakla da joj je pre silovanja nešto sipano u piće.

Probala je da pobegne, ali nije mogla da napravi ni korak, a da se ne saplete i padne. Njena knjiga je izazvala mnogo pažnje upravo zbog tog jezivog detalja.

"Izašla sam, drogirana sam i neki nepoznat momak me je silovao. Nisam nikome rekla za to godinu dana. Te večeri je moje telo bilo čudno, nije funkcionisalo kako treba. Pokušala sam da odem, ali jednostavno nisam mogla da bežim. Padala sam sa svakim novim korakom. Čak i kad sam potpuno pijana nikada nisam osetila tako nešto. Koliko god da sam se trudila nisam mogla da pobegnem od tog momka", otkrila je ona.

Nastavili su put ka kući silovatelja taksijem, a iako je Elis pokušala da objasni situaciju taksisti, to nažalost nije uspela.

"Kada god sam pala on je trčao za mnom, vukao me i podizao, a na kraju me je smestio u taksi. Sećam se da sam kroz maglu rekla taksisti da me nikako ne vozi kod ovog momka kući, već kod mene. Ali je silovatelj rekao taksisti da sam mu devojka i da sam pijana", objasnila je ona.

Ona je otkrila da nije želela da prijavi silovanje jer nije bila "prebijena i ostavljena da umre", a ističe da sada misli da je trebalo da bude hrabrija.

"Na kraju putovanja taksijem odveo me je kući. Videla sam da će da me seksualno napastvuje i ponavljala sam: "Ne, ne". Osećala sam se posramljeno, a sada znam da je to bilo potpuno pogrešno", ističe ona.

Sada trostruka svetska šampionka trenira za Zimske Olimpijske igre 2022. godine gde juri svoju prvu olimpijsku medalju.