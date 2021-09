Crnogorska karatistkinja Helena Backović osvojila je zlatnu medalju u borbama na turniru Premijer lige za mlade u Istanbulu.

Izvor: KK Omladinac /Instagram

Kadetkinja Omladinca savladala je danas u finalnom meču kategorije do 47 kilograma Ruskinju Sofiju Liaskalo - 5:1. Backović je bila slobodna na startu turnira, u drugom kolu eliminisala je Gulsan Alimardanovu iz Uzbekistana 5:0, u trećem je pobijedila Turkinju Irem Melike Gokče 8:0, a u polufinalu Irinu Vaisergiser iz Rusije 7:5.

„Zadovoljna sam kako sam odradila turnir. Bilo je teško, izuzetna konkurencija i puno kvalitetnih takmičarki. Ne mogu reći za nijedan meč da sam ga lako dobila, sve rivalke bile su izuzetno spremne. Ponosna sam na rezultate ove godine“, kazala je Backović. Ona se zahvalila trenerima Žarku i Marini Raković i svojim roditeljima na velikoj podršci. Backović je zvanična prvakinja Evrope u konkurenciji kadeta, a osim na šampionatu u finskom Tamereu, bila je najbolja i turniru Svjetske lige mladih u Poreču. Dominirala je ove godine i na turnirima u Bijeljini, Sarajevu, Tuzli i Podgorici.

To je druga medalja za crnogorski karate u Istanbulu, nakon što je bronzani juče u katama bio karatista Iskre, Saša Petrić u uzrastu do 14 godina. Drugi crnogorski predstavnik u katama Lazar Sekulić završio je danas u prvom krugu takmičenja. On je bio šestoplasirani u trećoj grupi sa 22 boda. U katama, u konkurenciji kadeta, nastupilo je 35 takmičara, koji su bili podijeljeni u četiri grupe. U borbama, u konkurenciji takmičara do 14 godina, Una Raković je juče na startu poražena od Ukrajinke Julije Simčuk 3:1. Ona nije uspjela da se domogne finala, čime je takmičarki Omladinca zatvorila vrata repesaža.

Posljednjeg takmičarskog dana, u nedjelju nastupiće junior Emre Saljiu (do 61).

Turnir u Istanbulu okupio je 868 karatista iz 57 država svijeta.