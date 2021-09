Karatisti Iskre ostvarili su više nego zapažen rezultat na Kupu Šampiona koji je održan minulog vikenda u Podgorici.

Izvor: Karate klub "ISKRA"

U konkurenciji od preko 600 takmičara koji su došli iz 46 klubova i 7 zemalja, karatisti Iskre su osvojili visoko 2.mjesto. Nastup ekipe na ovom takmičenju predvodili su treneri Nenad Vojinović, Jugoslav Bukilić i Vladimir Davidović.

Izvor: Karate klub "ISKRA"

“Svakako je da smo na kraju dana zadovoljno bilansom osvojenih medalja, ali ostaje žal što smo u direktnom okršaju za 1.mjesto sa reprezentacijom grada Sarajeva, ispustili pobjedu u kadetskoj ekipnoj konkurenciji u borbama, u poslednjih 10 sekundi. Naravno, ostvareni rezultat nas ohrabruje pred nastupajuće reprezentativne obaveze i ukazuje nam da smo na dobrom putu” – izjavio je trener za borbe Nenad Vojinović.

Izvor: Karate klub "ISKRA"

Pred takmičarima Iskre je u narednom periodu niz izazova, medju kojima treba izdvojiti one koje je UO Kluba izdvojio kao najbitnije, a to su one reprezentativne: Evropske igre malih zemalja i Balkanska prvenstva.

“Kup šampiona je bila odlična provjera pred nastupajuće reprezentativne obaveze. U nikad jačoj konkurenciji, naši takmičari su pokazali zavidnu formu. Naravno, obzirom da nam je ovo prvo takmičenje posle priprema, noge su još uvjek “teške” tako da imamo prostora da korigujemo sve tehničke nedostatke koje smo primijetili. Upravo te pojedinosti su bili i svrha nastupa na ovom prestižnog takmičenja iz kojeg ćemo izaći samo jači” – izjavio je trener za kate Jugoslav Bukilić, selektor reprezentacije Crne Gore.

Izvor: Karate klub "ISKRA"

Karate klub “Iskra” ove godine proslavlja 2 decenije svog postojanja, i ujedno poziva sve dječake i djevojčice da se priključe treninzima i oprobaju se u ovoj plemenitoj vještini.Treninzi se vrše na nekoliko lokacija u Danilovgradu i Podgorici.