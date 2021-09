Novak Đoković će igrati protiv Danila Medvedeva za pehar u Njujorku, a jedan statistički podatak je veoma interesantan.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković želi da ispiše istoriju, Danil Medvedev hoće da ga zaustavi na tom putu.

Tako bi ukratko moglo da se opiše finale US opena koje se večeras igra u Njujorku (22h po srednjeevropskom vremenu).

Đoković želi da kompletira kalendarski grend slem i prestigne Rodžera Federera i Rafaela Nadala po broju grend slem titula, a Rus da podigne prvi trofej sa nekog od četiri najveća turnira.

Uoči početka tog duela stižu razne izjave, najave, statistički parametri, pa se tako među njima pojavio i jedan veoma zanimljiv podatak.

Naime, na putu do svog 31. grend slem finala je Novak na terenu proveo 1046 minuta na terenu! To mu se nikada prije nije dogodilo. A, zanimljivo je da je samo tri puta prešao brojku od 1000 minuta na terenu prije meča za titulu i sva tri puta se to dogodilo ove godine. Na Australijan openu (1005 minuta) i Rolan Garosu (1002 minuta).

Navijači su se na društvenim mrežama našalili da su ga stigle godine i da je to glavni razlog.

U isto vrijeme, ruski igrač je znatno odmorniji. Medvedev je na terenu proveo 642 minuta što je velika razlika. Naravno, to ne mora ništa da znači kada je ovakav ulog u pitanju, ali je svakako interesantan parametar.