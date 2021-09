Mats Vilander se raduje što ne igraju Nadal i Federer, spominjao je i Đokovića

Izvor: Profimedia, Profimedia/BELGA PHOTO PATRICK HAMILTON

Nastavlja Novak Đoković put ka istoriji. Prošao je u četvrtfinale US opena.

Uz dosta oscilacija je pobedio mladog američkog predstavnika Džensona Bruksbija (3:1) i sada ga čeka Mateo Beretini.

S obzirom da na turniru ne učestvuju legende poput Rodžera Federera i Rafaela Nadala, neki drugi igrači su preuzeli svetla pozornice. Poput spomenutog Bruksbija, zatim Karlosa Alkaraza (Španija), Feliksa Ože-Alijasima (Kanada) i drugih. To se posebno dopada Matsu Vilanderu.

"Rekao bih da se više ne priča toliko o tome što nema Rafe i Rodžera, sada je tema Novak i novi igrači koji dolaze. Ostali teniseri su verovatno malo opušteniji, jer vide da je otvorenije bez njih dvojice. Uz to su igrači veoma dobri na tvrdoj podlozi. Postoje limiti na travi i šljaci, ovde to nije slučaj. Svi udaraju lopticu jako, kreću se odlično i odgovara im što može da se iga "čist" tenis i to se vidi po kvaltietu koji pokazuju na terenu", rekao je Vilander.

Stručnom konsultantu "Eurosporta" se dopada što su mlađi igrači u centru pažnje.

"Turnir je veoma uzbudljiv, nema više toliko priča pre mečeva u smislu 'on ne može da pobedi njega' ili tako nešto. Sve je otvoreno, nemate predstavu šta može da se desi. Svi igraju odlično, serviraju sjajno, niko se ne plaši nikoga. Osećaju da mogu da pobede bilo koga sada kada Nadal i Federer nisu na njihovom putu. Sve je otvoreno i to je zaista osvežavajuće videti."

Veruje da bi manjak iskustva mogao da im pomogne, a ne odmogne.

"Biće zanimljivo videti kako će ovi novi igrači da se izbore sa pritiskom igranja u četvrtfinalu i polufinalu grend slema. Dobra stvar je što nemaju neki teret na sebi, poput recimo skora 2-19 protiv nekoga. Osim možda protiv Novaka. Mladi su, puni samopouzdanja i znaju da nemaju toliko poraza u dosadašnjoj karijeri što pravi razliku."

Na kraju je spomenuo i navijače.

"Publika je dala svima energiju, pravu injekciju adrenalina. Navijači su uzbuđeni što mogu da gledjau bilo koa na terenu i to pokazuju. I igrači i navijači se hrane energijom jedni od drugih", zaključio je Vilander.