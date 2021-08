Crnogorski stonoteniser Filip Radović kazao je da je ponosan na osvojenu medalju, ali i na način kako je odigrao turnir na Paraolimpijskim igrama u Tokiju.

Izvor: pokcg

Radović je na Igrama u Tokiju osvojio bronzanu medalju, prvu u istoriji crnogorskog paraolimpijskog pokreta.

On je istakao da je ostvaren nevjerovatan uspjeh, navodeći i da je ponosan kako je odradio turnir.

-Mnogo sam srećan kako sam odigrao i način na koji sam odradio sve mečeve. Na putu do medalje pobijedio sam dvojicu stonotenisera koje do sada nijesam pobjeđivao. To su Kinez Lian Hao i Austrijanac Kristijan Gardoš - kazao je Radović agenciji MINA.

On je istakao da je u polufinalu izgubio od vodećeg svjetskog tenisera 3:1.

- Imao sam šanse da meč odvedem u peti set, ali on je u odlučujućim trenucima pokazao zašto je igrač broj 1 i zašto je bolji od svih nas. Zadovoljan sam kako sam odigrao taj meč i kakav sam otpor pružio - rekao je Radović.

On je naglasio da dobar nastup očekuje i u ekipnoj konkurenciji, sa Lukom Bakićem.

-Startujemo 31. avgusta, nadam se da ću se pripremiti još bolje, sanirati povredu prepone i da ćemo pružiti dobre partije - rekao je Radović.

Radović je takmičenje u grupi završio kao prvoplasirani pobjedama protiv Džoela Koglana iz Australije 3:1, Kineza Liana Haoa 3:2 i Nigerijca Alabija Olufemija 3:0.

U četvrtfinalnom meču eliminisao je Austrijanca Kristijana Gardoša 3:1 (11:8, 11:8, 12:14 i 11:8) i obezbijedio bronzanu medalju.

Od borbe za zlatno odličje odvojio ga je poraz od Poljaka Patrika Čojnovskog 3:1 (13:11, 9:11, 11:4 i 11:9).

Radović je u Tokiju osvojio petu medalju na velikim takmičenjima, nakon što je bio bronzani na šampionatima Evrope u Vejleu 2015. i Laškom 2017. i srebrni u Helsingborgu 2019. godine.

U Helsingborgu je osvojio i bronzano odličje u ekipnoj konkurenciji.

Drugi crnogorski predstavnik u Tokiju, Luka Bakić takmičenje je završio u četvrtfinalu porazom od Čojnovskog 3:0 (11:8, 11:5 i 11:4).

-Izgubio sam od vodećeg tenisera svijeta, Patrika Čojnovskog. Nadao sam se da ću pružiti jači otpor, ali me je nadigrao i pokazao zašto je najbolji. Zadovoljan sam, biti među osam najboljih nije mala stvar. Ostaje ekipni dio u kojem ćemo tražiti svoje šanse za visok plasman - kazao je Bakić.