Nakon kadetkinje Helene Backović, crnogorska karatistkinja Milena Jovanović osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u uzrastu mladih u finskom Tampereu.

Izvor: MONDO/Miloš Todorović

Crnogorska karatistkinja Milena Jovanović osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u finskom Tampereu.

Mlađa seniorka Omladinca u finalnom meču kategorije preko 68 kilograma pobijedila je Hrvaticu Miu Gretu Zorko 3:2. Jovanović je na putu do finala eliminisala Italijanku Eleonoru Berneri 4:1, reprezentativku Kosova Djelzu Sejdijaj zahvaljujući pravilu o prvom osvojenom poenu (1:1) i u polufinalu Švajcarkinju Šomšanok Benc 4:1. To je njena treća medalja na šampionatima Evrope i svijeta u mlađim kategorijama. Ima još kadetsku bronzu sa šampionata svijeta 2017. na Tenerifima i juniorsko srebro sa Evropskog prvenstvu u danskom Alborgu dvije godine kasnije. J

ovanović je plasmanom u finale osvojila drugu zlatnu medalju za crnogorski karate u Tamereu, nakon što je prvakinja Evrope postala i kadetkinja Helena Backović u kategoriji do 47 kilograma. Ostali crnogorski predstavnici u konkurenciji mlađih seniora, posljednjeg takmičarskog dana, eliminisani su u drugom, odnosno prvom kolu. U kategoriji do 60 kilograma Ognjen Otašević je u prvom kolu pobijedio Abdulaha Backu 9:1, dok je u drugom izgubio od Bjelorusa Mikite Rašetnika 1:0. Do 84 kilograma, Vasilije Mićunović slavio je na startu protiv Mađara Elesa Benćea 1:0, ali je u drugom kolu izgubio od Muhameda Halita Tamiksela 6:0. Bolji od mađarskog borca bio je i Nemanja Jovović (preko 84), ali je u drugom kolu, zbog pravila o prvom osvojenom poenu, izgubio od Kosovara Endrita Šaćirija (2:2). Ubjedljiva na startu bila je Milica Jeknić (do 55) protiv Njemice Mišele Sus 5:0, ali je u drugom kolu izgubila od Dankinja Erike Batakujević 6:0. Prvo kolo bilo je kobno za Saru Raković, koja je u kategoriji do 68 kilograma izgubila od Lene Gulumian iz Jermenije 5:0.