Možda i najveća greška karijere Rodžera Federera, da se povređen povukao sa Australijan opena i ostavio vreme za oporavak - možda ne bi morao tri puta "pod nož" od tada. Sada mu je karijera ugrožena i pitanje je da li će ikad više igrati...

Izvor: Profimedia/BELGA PHOTO PATRICK HAMILTON

Rodžer Federer obavestio je navijače da će propustiti predstojeći US Open, i još nekoliko meseci tenisa, pošto ponovo mora na operaciju kolena. Već treću, a proslavio je 40. rođendan...

Svima je jasno, čak i Federeru, da se približila penzija, ali švajcarski teniser želi da proba još jednom da vidi da li može da dođe do grend slem trofeja kojim bi "krunisao" blistavu igračku karijeru. U toj želji je pomalo i sagoreo, pošto je sve krenulo na Australijan openu 2020. godine.

Federer je tada u četvrtfinalu Australijan opena igrao sa Tenisom Sandgrenom i uspeo je da ga pobedi posle pet setova - i to pošto je spasao sedam meč lopti, ali ispostaviće se da ga je ta pobeda mnogo koštala.

U naletu adrenalina i zbog želje za grend slem peharom kojim bi odmakao Nadalu i Đokoviću - Federer je dao više nego što je imao, a posledice su - ispostaviće se - bile dugotrajne. Veteran je osetio bol u preponama tek kada se "ohladio". Video je da ga boli čitavo telo, ali nije želeo da odustane.

Izašao je na megdan Novaku Đokoviću i bio "počišćen" u tri seta (7:6, 6:4, 6:3), a posle toga usledila je njegova najduža pauza u karijeri - od koje se još nije oporavio.

Izvor: Profimedia

Odmah posle turnira u Melburnu, Federer je operisao desno koleno i ispostaviće se da je tada otišao na pauzu kao i svi teniseri pošto je zavladala pandemija korona virusa i nije bilo događaja. Taman kada se činilo da se Federer vraća, morao je na još jednu operaciju kolena pošto prva nije bila uspešna.

U junu je bio na operacionom stolu i odlučio je da uzme "veliki odmor" kako bi bio spreman za 2021. godinu, ali ni to mu nije pomoglo da bi bio blizu nekadašnjeg nivoa.

Izvor: Profimedia

Preskočio je i Australijan open, vratio se zatim u martu u Kataru, ali je već u drugom meču od povratka poražen od Basilašvilija. U Ženevi je ispao u prvom kolu od Anduhara, a onda i u četvrtfinalu Rolan Garosa kada je predao meč Mateu Beretiniju. Povukao se navodno da bi se spremio za Vimbldon, ali nije mu išlo ni na travi jer je na "svom terenu" u Haleu izgubio od mnogo mlađeg Feliksa Ože-Alijasim.

A onda je došao toliko čekani Vimbldon na kome je Federer sanjao pehar u rukama, nadali su se tome i navijači, međutim uprkos dobrom žrebu - zaustavio ga je Hurbert Hurkač u četvrtfinalu.

Hurkač je slavio u tri seta, a poslednji je dobio čak 6:0, pošto je švajcarski as delovao odsustno... Kao da je duboko u sebi znao da je to možda kraj, što je nagovestilo odustajanje od Olimpijskih igara, pa Sinsinatija i Toronta, odnosno i US Opena na koji ne ide zbog operacije.

Izvor: Profimedia

Tako je Federer od "onog" meča sa Novakom, u kom je dao sve od sebe - odigrao svega još 13 mečeva, praktično izgubivši dve godine karijere. Koje u ovoj fazi života niko ne može da mu vrati...

"Dosta nedelja ću biti na štakama i posle toga mnogo meseci ću odsustvovati sa terena. Moram da budem realan, znam koliko je to teško u mojim godinama, ali vidite, želim da budem zdrav i dam sebi najbolju moguću šansu...", saopštio je Federer koji nije delovao preterano optimistično, ali mora da proba.