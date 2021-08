Još jedan tekst o Novaku Đokoviću koji je pozitivnog karaktera, za razliku od mnogobrojnih kritika.

Izvor: Profimedia

Ako ne bude promena, Novak Đoković je krajem meseca na US Openu napasti četvrti grend slem ove sezone, odnosno čak 21. u karijeri čime bi pretekao najveće rivale.

Rodžer Federer ide na operaciju kolena i mesecima će biti van terena, Rafaela Nadala muči misteriozna bolest zbog koje možda takođe propusti US Open, dok su tako Đokoviću najveći rivali trenutno mlade snage, međutim - ipak je jedan od najvećih sportista svih vremena.

Tu ocenu dao je i novinar meksičkog nedeljnika "La Razon" koji je objavio zanimljiv tekst naslovljen "Supernovak".

"Najbolji sportista na planeti posle Džordana nije Majkl Felps, nego Novak Đoković", počeo je svoj tekst Karlos Velaskes u kome je argumentovao zašto to misli.

"To je dokazamo ove godine kada je izjednačio rekord Nadala i Federera po broju grend slemova, a obojica su veterani i neće još dugo igrati", dodao je autor i pojasnio da je Federer "pobegao" od Đokovića na Rolan Garosu, dok Rafa već godinama bira turnire.

"I onda dolazi Novak ili Nole koji će postati teniser sa najviše grend slemova, što je rekord koji se vidi na kraju tunela. Kada se to ostvari, imaće nešto što nijedan igrač, a da to nisu Nadal ili Federer, ne može da stigne", dodaje se i objašnjava kako je Đoković stigao do prethodna dva - na Rolan Garosu i Vimbldonu - s tim da nije uspeo da osvoji zlato na Olimpijskim igrama što bi "zaokružilo" godinu.

Izvor: Profimedia

"Ceo svet je pisao o njegovom slomu u Tokiju i imidžu koji ima zbog svog besa, kada je razbio reket i izgubio bronzu. Javnost i društvene mreže su ga odmah 'okupali' u kritikama i pretvorili ga u materijal za mimove".

Kolumnista ovog nedeljnika navodi i da će se Đoković vratiti na staro i pokazati da je najveći ikada.

"U očima ljudi, Novak je postao čovek koga vredi kritikovati", navodi autor i dodaje da se zaboravlja da je i Đoković ljudsko biće koje može da izgubi živce.

"Nole nije robot i to je najbolja stvar koja se može dogoditi tenisu ili bilo kom sportu. Da, to je beli sport, ali tu ima i krvi i znoja. Svi oni koji su ga kritikovali zbog eksplozije emocija zaboravili su da se ljudske emocije ne mogu zauvek potisnuti", zaključuje se.