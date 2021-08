Kako su reči Novaka Đokovića stigle do Danila Medvedeva...

Izvor: Profimedia

Danil Medvedev je žarko želeo do medalje na Olimpijskim igrama, međutim pomalo i neočekivano zaustavljen je u četvrtfinalu kada je od njega bio bolji Pablo Karenjo-Busta, kasnije osvajač bronze.

Imao je Rus izliv besa na kraju tog meča, zbog koga ga nisu "razapeli" kao Novaka Đokovića, a nakon dobrog starta na mastersu u Kanadi, gde je možda i prvi favorit jer nema "velike trojke", objasnio je da se izdigao iz teške situacije upravo jer se ugledao na srpskog asa.





"Za mene je bio veliki udarac poraz na Olimpijskim igrama", rekao je Medvedev.

"Onda su Novakove reči posle poraza od Španca počele da preplavljuju društvene mreže i to mi je pomoglo. Posle poraza u meču za bronzu, rekao je da su mu teško pali svi olimpijski porazi, ali da se uvek vraćao jači i da će biti jači. I onda sam počeo da razmišljam: ’Čovek je verovatno najveći svih vremena, ima 20 slemova i koliko već mastersa…’. Ako on to kaže, moram da pratim to što on govori", poručio je ruski teniser.

Gde se priprema za turnir u Torontu? Imao je zanimljivo putešestvije...

"Znao sam da ću doći ovde. Zato sam otišao prvo u Orlando, probao sam malo da se isključim iz svega, nije bilo strkitnih pravila za dolazak odatle. Želeo sam da budem bolji u Tokiju, ali sad su cilj titule na sledećim turnirima, tako je to u tenisu. Ne može svaki turnir da se osvoji", zaključio je ruski teniser.

Drugi igrač sveta je pobedio Bublika (2:1) i stigao do osmine finala gde ga čeka Džejms Dakvort iz Australije.