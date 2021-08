Žan Belenjuk, koji je donio jedino zlatno odličje Ukrajini u Tokiju, napadnut na rasnoj osnovi u Kijevu

Izvor: Profimedia

Jedinu zlatnu medalju za Ukrajinu na Olimpijskim igrama u Tokiju donio je Žan Belenjuk.

On je u rvanju grčko-rimskim stilom (do 87 kilograma) slavio, a u prvom kolu je savladao naturalizovanog Srbina Zuraba Datunašvilija. Njegov plasman u finale je donio Zurabu šansu u repersažu gdje je stigao do bronze.

Međutim, ne umiju svi da cijene ono što je Žan učinio. U prijestonici Ukrajine doživio je veliku neprijatnost.

"Prije nekoliko minuta su mi nepoznati momci prišli u centru Kijeva (Pečersku) i pokušali da izazovu konflikt. Vikali su pogrdne stvari 'Da li crni majmun zna nešto o patriotizmu' i 'Vrati se u Afriku'. Bogu hvala nije došlo do tuče, sa mnom je sve u redu", otkrio je Belenjuk na Fejsbuku.

Potom je postavio nekoliko pitanja svima onima koji se usuđuju da tako nešto uzvikuju.

"Pitam se, ako sam Ukrajinac za moju zemlju, kakav je kriterijum za patriotizam? Koliko bezbjedno može da se osjeti olimpijski šampion u svojoj zemlji? Da li je normalno da u Evropi čujete ovakve uvrede ljudima koji su učinili svoju zemlju poznatom", zapitao se Belenjuk.

Policija je saopštila da će pokrenuti istragu po hitnom postupku i da će kazniti odgovorna lica.