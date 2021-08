Nastavlja da niže rekorde Novak Đoković, sada je samo jedna teniserka ispred njega.

Novak Đoković se polako oporavlja od povrede i burnog završetka Olimpijskih igara, ali bez obzira na sve nastavio je da ispisuje istoriju svog sporta.

Upravo je počela da teče 333. nedjelja u kojoj je Đoković prvi teniser svijeta, što je dovoljno za još jedan rekord.

Dobro je poznato da Đoković sada već odavno drži rekord u muškom tenisu, jer je pretekao Federera koji je sada drugoplasiran sa 310 nedelja na vrhu, međutim cilj mu je da nadmaši i rekorde koji su postavljeni u ženskom tenisu, gdje su dvije slavne teniserke imale bolji skor.

Đoković je danas i zvanično pretekao Martinu Navratilovu koja je ostala na 332 nedjelje na prvom mestu WTA liste, a za sada se Čehinja nije oglasila na ovu temu, s tim da je poznato da nije fan srpskog asa.

"To je ono što ne razumijem kod njega. Kada si teniski šampion, treba da se posvetiš sportu, tvoja energija odlazi na to... Da biste se opustili gledate TV, obrađujete drvo ili pletete šalove, to vam pomaže da se opustite i to vam daje energiju. Ali osnivanje sindikata!?", kritikovala ga je prije nekoliko mjeseci.

Sada je ispred njega jedino legendarna Štefi Graf koja je 377 nedjelja bila prvoplasirana, a ako bi Đoković ostao na vrhu, Štefi Graf bi pretekao tačno 20. juna 2022. godine.

Nažalost, na OI u Tokiju nije uspio da ponovi njen rezultat i prvi u istoriji muškog tenisa osvoji "zlatni slem", ali mu sada na US Openu slijedi napad na kalendarski - odnosno da osvoji sva četiri grend slema u jednoj godini.