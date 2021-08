Pre skoro 17 godina, u gradu Beslanu čečenski teroristi izveli su veliki napad na školu u kojoj su ubili 334 ljudi!

Rvači slobodnim stilom Artur Naifonov (24) i Zaurbek Sidakov (25) doneli su Rusiji olimpijske medalje, a priča o životima njih dvojice mogla bi da se pretvori u film. Naifonov je pre skoro 17 godina bio žrtva jednog od najvećih terorističkih napada u Rusiji.

Tada sedmogodišnji Artur bio je jedan od zarobljenih učenika kada su čečenske ekstremisti upali u školu u Beslanu (pokrajina Severna Osetija), gde su tokom tri dana ubili čak 334 ljudi! Između ostalog, poginula je i majka Artura Naifonova, dok je Sidakov nesreću izbegao samo zato što taj dan nije došao na nastavu.

Tokom talačke krize u školi pored Artura je bila i njegova tri godine starija sestra Sabina, kao i majka Svetlana, koja je tom prilikom izgubila život.

''Arturova majka je poginula, ali je njena žrtva omogućila Arturu i Sabini da žive. Siguran sam da je zbog toga njemu predodređen veliki uspeh u karijeri'', rekao je Totraz Arčegov, trener bronzanog borca.

Artur Naifonov je na Olimpijskim igrama u Tokiju stigao do bronze u rvanju slobodnim stilom i to u kategoriji do 86 kilograma. To ga nije učinilo previše srećnim...

''Da li postoji ikakvo zadovoljstvo kad osvojite bronzu? Pa ne kao da ste uzeli zlato... Hvala Bogu, ne osvaja se Olimpijska medlaja svaki dan, ali nisam zadovoljan. Vraćam se kući, saniraću povrede i treniraću naporno. Vratiću se jači'', rekao je čovek kog život nije štedeo.

Njegov dobar drug iz detinjstva Zaurbek Sidakov osvojio je zlatnu medalju u istom sportu, ali u kategoriji do 74 kilograma.

''Obećao sam, ako ikada napravim neki veliki rezultat, posvetiću ga svim žrtvama terorističkog napada u Beslanu'', rekao je Zaurbek Sidakov, koji prvog septembra 2004. godine nije bio u školi.

Teroristički napad u Beslanu, odnosno talačka kriza koja je trajala tri dana, izveden je je između 1. i 3. septembra 2004. godine. Zbog ceremonije prijema novih učenika, prvog dana školske godine u zgradi škole nalazile se oko 1.300 učenika, njihovih roditelja i nastavnika.

Ubijeno je 344 osoba, od čega čak 186 dece, a preko 700 ljudi je ranjeno tokom trodnevne krize. Zahtev otmičara poslatih od strane Šamila Basajeva bila je nezavisnost Čečenije, o čemu nije bilo ni govora. Ruske specijalne jedinici ubile su 31 teroristu nakon što su upale u školu.