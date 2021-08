Devetostruki šampion svijeta najavio da se povlači.

Izvor: Profimedia

Kada 14. novembra bude završena trka u Valensiji, biće to kraj zlatne ere Moto GP-a!

Italijan Valentino Rosi (42), poznat i po čuvenom nadimku "Doktor", najavio je da će završiti karijeru kada sezona bude gotova.

"Rekao sam da ću donijeti odluku sledeće godine poslije ljetnjje pauze i odlučio sam da završim na kraju ove sezone. Nažalost, ovo će biti moja poslednja polusezona u ulozi MOTO GP vozača. I teško je, veoma je tužan momenat, jer je teško to reći i znati da sledeće godine neću voziti motor. Radio sam to, manje-više, poslednjih 30 godina", rekao je on na iščekivanoj konferenciji za novinare.

Rosi je devetostruki šampion svijeta, karijera mu je trajala čak 25 godina. Na podijumu je od 1996. bio čak 235 puta!

"Sledeće godine moj život će se promeniti. Ali bilo je sjajno, uživao sam, bilo je ovo zaista, zaista zabavno. Trajalo je 25, 26 godina i bilo je sjajno. Doživio sam nezaboravne trenutke sa svim momcima, sa ljudima koji su radili za mene... Nemam mnogo toga da dodam. To je sve".

Rosi će nastaviti da vozi za Jamahu do kraja sezone, a onda će se posvetiti novom timu, Aramko, koji će početi da se takmiči 2022. godine.