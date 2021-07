Brat Aleksandera Zvereva je analizirao polufinale Olimpijskih igara i kao ključ je istakao jedan momenat

Novak Đoković nije uspeo ni u trećem polufinalu Olimpijskih igara da upiše pobedu, pošto je na šokantan način posle ubedljivog vođstva izgubio od Aleksandera Zvereva.

On je tako ostao bez prilike da konačno osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, a posle neočekivanog poraza govorio je i brat Aleksandera, Miša Zverev.

Nekadašnji nemački teniser govorio je o Đokovićevom porazu u Tokiju, ali i pobedi mlađeg brata posle koje će se boriti za zlatnu medalju protiv Karena Hačanova.

"Trenutno, mogu da vam kažem da bi osvajanje zlatne medalje za Sašu bilo kao da postane prvi igrač sveta, iznad bilo kog grend slema, iznad bilo koje pobede do sada. Igrate jednom u četiri godine i to je nešto neverovatno. Stvarno osećate odgovornost prema svojoj zemlji. Svi su iza vas i navijaju za vas, stvarno je posebno. Ovo su mu prve Olimpijske igre, stigao je do finala iz prvog pokušaja, kao iz snova", počeo je Miša Zverev za "Eurosport".

Potom se teniski stručnjak osvrnuo i na Đokovića.

"Novak je neverovatan. On je neverovatan sportista i izvanredan šampion jer je u stanju da dobija mečeva i kada gubi 2:0 u setovima, kao u Parizu. On je nepobediv kada se igraju dugi i teški mečevi. Kada sebi zacrta cilj, on ga obično ostvari. Ove godine mu je cilj bio da ostvari "zlatni slem", tako da je neverovatno da ga je Saša pobedio. Novak će se uzvratiti udarac i vratiti se na US openu."

Na kraju je analitičar "Eurosporta" otkrio i jedan detalj koji je, po njemu, bio ključ.

"Izgubio je prvi set 6:1, iamo je brejk zaostatka u drugom i onda je promenio znojnicu. Umesto one roze je stavio onu u bojama zastave Nemačke i tada sam znao da će preokrenuti. Eto, znojnica je bila tajna uspeha na kraju", zaključio je Miša Zverev.