Najbolji teniser svijeta je doživio poraze u dva polufinala Olimpijskih igara i jasno je poručio - "Razočaran sam, užasan dan."

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nije imao nimalo dobar dan na Olimpijskim igrama. Doživio je bolan i šokantan poraz u polufinalu turnira u singlu od Aleksandera Zvereva, a onda ni u miks dublu sa Ninom Stojanović nije uspio da stigne do meča za zlatnu medalju.

Posle tih mečeva, Đoković je bio veoma razočaran.

Novak je imao priliku da se plasira u dva olimpijska finala, u singlu je čak i fenomenalno igrao prvi dio meča, ali onda je sve otišlo u drugom pravcu.

"Užasan dan. Ne znam ni šta bih rekao... Raspala mi se igra na 6:1, 3:2. On je doprinio tome, servirao je fenomenalno, nije griješio uopšte. Ja sam stao, dao sam njemu da napada. Nisam imao nikakve poene na prvi servis koji mi je bio izuzetno slab. To je to... Na ovom nivou, sa pritiskom koje nose Olimpijske igre i igranje za svoju zemlju... Šta da se radi", rekao je Đoković srpskim novinarima u Tokiju.

No, Novak se tu nije zaustavio i poslao je poruku svojim navijačima, nakon priznanja da je "iscijeđen".

"Nisam došao svjež. Sve što mi se izdešavalo ovih dana samo me je crpilo i crpilo i crpilo. Došao sam izuzetno iscrpljen emotivno, ali sam došao motivisan i sa željom kao i svi ostali sportisti da donesem medalji svojoj zemlji. Imaću dvije šanse sjutra, nadam se da ću barem jednu iskoristiti. Hvala vam", rekao je Đoković.

On će meč za bronzu u singlu igrati u subotu od 8.00 časova, a po završetku tog meča sa Ninom Stojanović i u miks dublu.