Crnogorski atletičar Danijel Furtula razočaran je jer nije uspio da se plasira u finale u bacanju diska na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Izvor: screenshot/instagram

On preuzima odgovornost za svoj rezultat, ali naglašava da se za takmičenje pripremao onlajn pola godine, što je nezpamćeno u istoriji sporta. Kaže da je mogao bolje i da ne želi više da nastupa za reprezentaciju ukoliko ne bude umao adekvatne uslove.

“Razočaran sam. Ali je i ovaj rezultat najbolji pokazatelj koliko je trenutno u ovoj godini bilo moguće izvući iz takmičenja. Bio sam motivisan, ne tako spreman kao u aprilu kada sam rekord oborio, ali, jednostavno, niz lančanih reakcija koje su me pratile, a povrede su bile najmanji problem, uticale su na ovakav rezultat. Sama organizacija i logostika nije postojala. Sa jedne strane sam ponosan na sebe, na trenera koji je bio uz mene, ali ne fizički, nego u mislima, zato što smo bili razdvojeni sedam ili osam mjeseci, bez mogućnosti da treniram, bez sredstava, bez … Mučna sezona. Istina je da sam bio povrijeđen, ali ovo je bila realna šansa da se napravi uspjeh i da se uđe u finale. Nijesam, a negdje prihvatam odgovornost i ako se može reći krivicu za rezultat”, kazao je Furtula i objasnio na koga misli kada je u pitanju logistika.

„Prije svega ASCG, ali i sve druge institucije – COK, Uprava za sport – ne mogu da kažem da nisu ništa uradile, ali ne dovoljno, i ja osjećam da sam na ovom putu bio sam. Nije bilo novca za pripreme, masaže, terapije… Sedam-osam mjeseci sam bio razdvojen od trenera, nisam mogao kod njega, ni on kod mene, trenirali smo on-line. Sve to vrijeme sam bio na istom mjestu, bacao na istom krugu… To ne može tako. Nisam htio o tome da govorim, ali sada me sve to boli, ovo je kulminacija, jer je bila istorijska šansa da imamo finalistu Igara u atletici. Krivica nije samo moja, ne želim nikoga da optužujem, ali ako želimo olimpijsko finale u atletici mora sve da se promjeni. Opravdano mislim da sam zaslužio bolji tretman, a ovo je moj maksimum ove godine, u ovom momentu i ovim uslovima. Na ovaj način se ne prave rezultati, da su okolnosti bile drugačije, pokazao bih više, finale ne bi bilo tako daleko. Sto puta sam bacio daljinu za finale, ali potrebno je istrenirati cijele godine, imati sve uslove, da bi u najvažnijem momentu bio najbolji“, rekao je Furtula.