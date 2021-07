Selektor crnogorskih vaterpolista Vladimir Gojković nezadovoljan nakon ubjedljivog poraza "ajkula" od Hrvatske

“Čim smo izgubili pet razlike, to nije slučajno. Dobro smo počeli, u prvoj četvrtini smo bili mnogo bolji u plivanju i promašili smo mnogo šansi i napada s igračem više. To protiv ovakve ekipe mora da se koristi da bi kasnije imali meč pod kontrolom. Kasnije je bilo teško, napravili smo mnogo propusta u odbrani i kada ste u zaostatku, onda je komplikovano vratiti se”, rekao je selektor Vladimir Gojković i dodao:

“Nije dobro. Nismo ekipa koja igra na gol više, posebno protiv tima kao što je Hrvatska. Ako ne vratimo odbranu na pravi nivo, to nije to. Imamo još dva meča da obezbijedimo prolaz, ali grupa je takva kakva je – Australija igra veoma dobro. Sve su to nezgodne ekipe”, istakao je Gojković.