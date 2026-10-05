Dragoljub Nikolić je podnio ostvaku na mjesto predsjednika Upravnog odbora ženskog rukometnog kluba Budućnost.

Izvor: Vlada Crne Gore

Dragoljub Nikolić je odluku donio iz ličnih razloga, imajući u vidu profesionalne obaveze koje mu u narednom periodu neće omogućiti da se funkciji predsjednika Upravnog odbora posveti u mjeri koju ta odgovornost zahtijeva.

„Budućnost je klub kojem pripada posebno mjesto u crnogorskom sportu i bilo mi je zadovoljstvo i čast da budem dio njegovog rada. U ovom trenutku, zbog svojih profesionalnih i ličnih obaveza, nijesam u mogućnosti da klubu posvetim dovoljno vremena i pažnje. Smatram da je zato odgovorno da se povučem sa funkcije i omogućim klubu da nastavi dalje uz punu posvećenost njegovom radu i razvoju“, kazao je Nikolić.

Nikolić je zahvalio igračicama, stručnom štabu, članovima Upravnog odbora, zaposlenima i svim saradnicima kluba na profesionalnosti i zajedničkom radu, kao i sponzorima i partnerima na podršci i povjerenju.

Posebnu zahvalnost uputio je gradonačelniku Glavnog grada Saši Mujoviću na podršci, razumijevanju i angažmanu u nastojanjima da ŽRK Budućnost ima snažnu podršku svog grada i zadrži mjesto koje mu pripada u crnogorskom sportu.

„Ponosan sam na vrijeme koje sam proveo u Budućnosti i na doprinos koji sam imao priliku da dam. Klubu želim da nastavi da raste, da bude stabilan i uspješan i da sačuva ono što ga decenijama čini posebnim. Budućnost će uvijek imati moje poštovanje i punu podršku“, poručio je Nikolić.