Formula 1 kaznila Luisa Hamiltona pomjeranjem za tri pozicije na startu VN Mađarske.

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Luis Hamilton ostao je bez pol-pozicije na Hungaroringu, pošto je vozač Meklarena Lando Noris bio brži za 12 hiljaditih dijelova sekunde, a sada je vozač Ferarija u novom problemu.

Formula 1 kaznila je Luisa Hamiltona pomjeranjen za tri pozicije i on će Veliku nagradu Mađarske u nedjelju početi sa pete pozicije.

Hamilton je ostao bez drugog startnog mjesta zbog ometanja Oskara Pjastrija u završnici trećeg dijela kvalifikacija. Pjastri je tada bio u svom brzom krugu, a Hamilton je već završio, ali je vozio sporije na idealnoj putanji i omeo Meklarenovog vozača koji je čak izašao van staze da izbjegne Ferarijev bolid.

Nakon kazne za Hamiltona na drugu poziciju se pomjerio Šarl Lekler, a treću i četvrtu zauzimaju Kimi antoneli i Oskar Pjastri, ispred sedmostrukog šampiona Formule 1 Luisa Hamiltona na petoj poziciji.

“Misli su mi odlutale. Nakon svog kruga nisam znao da li sam nekom smetao. Pokušavao sam se prisjetiti situacije, jer nisam bio svjestan da mi se neko približava”, rekao je Hamilton koji je u svojoj zvaničnoj izjavi naveo da je timsku informaciju o dolasku Meklarenovog bolide dobio prekasno i da nije mogao da vidi Pjastrija u retrovizorima zbog položaja bolida.