U finišu 20. etape "Tur de Fransa" umalo se dogodila velika tragedija. Srećom, bezbjednosne mjere i iskustvo Sepa Kusa bili su od presudnog značaja da se o ovom događaju govori samo kao o usputnoj nezgodi

Izvor: Screenshot/Twitter/@RNBWCV

Amerikanac Sep Kus bio je lider na 20. etapi Tur de Fransa na vrhovima Alpa. Međutim, trenutak nepažnje umalo je ugrozio ne samo poziciju, već i život vozača koji ima 31 godinu. Bezbjednosne mjere, ali i iskustvo, pomogli su mu da se prizemlji na vrijeme i izbjegne veliku tragediju.

U momentima kad je Kus želio da pobjegne od Ričarda Karapaza, dogodila se nezgoda. Amerikanac je u želji da bude što brži čak dva puta skrenuo sa staze, a jednom ga je to umalo koštalo života, pošto je mogao da završi u provaliji Alp d'Ueza. Prevelika brzina u oštroj krivini doprinijela je tome da Kus izgubi kontrolu.

Pogledajte situaciju koja je umalo koštala života biciklistu:

Sepp Kuss crashed twice in the final kilometres. Once in the tunnel and then this crash, which cost him the lead. Richard Carapaz now in front.#TDF2026https://t.co/cBbfZdpUGjpic.twitter.com/vFyml1bisk — René Bugner (@RNBWCV)July 25, 2026

Biciklista je potom udario u zaštitnu ogradu i srećom se zaustavio prije nego što se ona završila. Na taj način uspio je da sačuva život, ali i da nastavi trku, iako je izgubio vodeću poziciju zbog prevelikog rizika. Ipak, izbjegao je strmu liticu, pa mu vodeće mjesto vjerovatno nije mnogo nedostajalo.